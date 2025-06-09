Бригада охраны водного района Кольской флотилии приняла участие в учении

В составе корабельных минно-тральных групп действовали морской тральщик «Владимир Гуманенко» и базовые тральщики «Соловецкий юнга», «Ядрин», «Котельнич» и «Коломна».

Они выполнили задачи по обеспечению выхода из пунктов базирования, зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям.

Также отработали взаимодействие с дивизионом береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».