Британская делегация почтила память своих лётчиков, погибших в годы Великой Отечественной войны в Заполярье

Северный флот посетила британская делегация во главе с заместителем военного атташе по вопросам обороны Кристофером Джоном Коннолли. Во время визита во флотскую столицу иностранцы пройдут по мемориальным местам, возложат цветы к могилам английских лётчиков, защищавших Заполярье в годы войны.

Чтобы узнать военно-морского атташе Великобритании среди посетителей мемориального кладбища в Североморске нужно прислушаться, распознавая иностранную речь. Уж очень похожа форма уроженца туманного Альбиона, на ту, что носят наши флотские офицеры.

В годы войны рядом с Ваенгой, так раньше назывался посёлок, рассоложенный на месте Североморска, базировался аэродром, поэтому многие похороненные тогда на кладбище защитники Заполярья, были лётчиками. Среди них немало могил авиаторов англичан, которые и посетила британская делегация. Военные возложили к памятникам цветы и венки.

Джон Коннолли остался доволен состоянием мемориала и тем, с каким усердием флотские специалисты поддерживают здесь порядок. Атташе был впечатлён и практикой патриотического воспитания молодёжи и даже попросил разрешения сфотографироваться вместе с кадетами и юнармейцами.

Делегация планирует посетить город Мурманск, отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны у мемориала «Защитникам советского Заполярья» и рубки атомной подводной лодки «Курск».