«Будь готов!» - День пионерии ещё помнят музейные сотрудники

19 мая согласно церковному календарю день рождения основателя нашего города Николая II Романова. Несмотря на то, что в учебниках и на исторических сайтах дата появления на свет императора (по новому стилю) указана на день раньше, в мурманской епархии с ней не согласны. Поэтому они отмечают его параллельно с другим знаменательным праздником эпохи СССР – Днём рождения пионерии.

А уж эта дата точно обозначена с 1922 года. Когда на 2-й Всероссийской конференции комсомола было принято решение о повсеместном создании пионерских отрядов. В честь этого праздника сотрудники Мурманского областного краеведческого музея создали ролик «Будь готов!». Он был собран из архивных видеозаписей музея.