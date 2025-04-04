«Будь уверен – будь здоров»: массовая проверка тонометров началась в Мурманске

Чтобы узнать, исправен ли ваш прибор, нужно прийти в консультативно-диагностический центр.

Каждый третий человек на планете страдает гипертонией. Большинство из них её не лечат, потому что не придают болезни значения, а может, и вовсе не знают о наличии.

Чтобы вовремя начать бороться с недугом, важно своевременно проверять давление.

Елена Штольдер, детский кардиолог диагностического центра: «Давление мы измеряем для того, чтобы вовремя выявить гипертоническую болезнь. У детей это, как правило, всегда осложнения после какого-то тяжёлого заболевания. Тогда мы понимаем, что надо обследовать и как надо искать путь к выздоровлению. А взрослый человек, если вовремя начнёт лечение, будет контролировать своё давление, заниматься профилактикой инсультов, инфарктов, получает контролируемое течение артериальной гипертензии. Так что качество измерения давления и качество аппарата имеют большое значение».

Чтобы тонометр выдавал верные значения, важно ежегодно проверять его на работоспособность. Если аппарат неисправен, то и выявить заболевание будет сложно. Для того, чтобы проверить качество прибора, в консультационно-диагностическом центре Мурманской областной больницы провели бесплатную акцию.

Константин Озол, заместитель директора по метрологии ФБУ Мурманский ЦСИ: «Желательно предоставлять на проверку его ежегодно, ежегодно участвовать в этой акции, потому что у тонометра могут выйти из строя не только сама техническая часть, но и, допустим, манжета потеряет герметичность и уже показания его, соответственно, будут некорректными».

Во время проведения акции «Будь уверен – будь здоров» около 10% тонометров, которые приносят люди, оказались неисправными. Проверить аппарат для измерения давления можно в МДЦ 5 и 7 апреля с 9 утра до трёх часов дня, 6 апреля – на территории Мурманского центра стандартизации, метрологии и испытаний с 9 утра до 14 часов.