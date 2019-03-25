Будем болеть за наших мурманчан! - Андрей Чибис

В Мурманске состоялось торжественное открытие 85-й юбилейной Полярной олимпиады. Старт главному спортивному событию за Полярным кругом дал временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Трибуны арены ледового дворца в Мурманске заполнились гостями задолго до начала торжественной церемонии открытия одного из самых масштабных спортивных праздников за Полярным кругом - 85-й юбилейной Полярной олимпиады. Северяне самых разных возрастов собрались вместе, чтобы стать свидетелями грандиозного события и лично поприветствовать спортсменов-участников из 12 стран мира. Официальный старт соревнованиям дал новый глава Мурманской области Андрей Чибис: «Дорогие мои, я день в Мурманской области, а уже зарядился позитивом и эмоциями. Вы замечательные, сильные, эмоциональные и позитивные северяне. Я очень рад, что в Мурманске проходит 85-я Северная олимпиада. Желаю всем спортсменам активного участия и побед! …Будем болеть за наших мурманчан! Удачи!».

Соревнования по зимним видам спорта по традиции пройдут в марте-апреле. Неизменными остаются конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, национальные виды спорта. Самым масштабным мероприятием Полярной олимпиады станет Мурманский лыжный марафон, который входит в пятерку лучших марафонов России и серию лучших международных марафонов. Всего на дистанции Полярной олимпиады выйдут свыше 2500 лыжников. После традиционной церемонии поднятия флагов Праздника Севера честь зажечь огонь северной олимпиады выпала бронзовому призеру олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов.

Церемония закрытия юбилейного 85-го Праздника Севера состоится 31 марта в 17.00. Пройдёт она в Долине Уюта сразу после завершения марафона классическим стилем. Кроме награждения лучших спортсменов зрителей ждёт шоу-программа.