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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.24 19:30

«Будем делать лучше соперника!» Руководство хоккейного клуба «Арктика» рассказало о планах на новый спортивный сезон 2024-2025

Новые участники, новые тренеры и грандиозные планы. Так вступает в новый спортивный сезон команда молодёжного хоккейного клуба «Арктика».

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению хоккейного клуба «Арктика»: «Не буду скрывать, прошлый сезон был несколько неудачен для нас. Мы не попали в плей-офф. Поэтому в этом году мы полны решимости выйти в плей-офф первенства и пройти как можно дальше».

Состав обновился значительно. Новыми участниками клуба стали 18 хоккеистов. Отбором ребят стали заниматься с июля.

Сергей Иченский, главный тренер молодёжной хоккейной команды «Арктика»: «Мы смотрим игроков, которые в будущем будут играть в команде «Арктика», радовать болельщиков Мурманска».

Ставка была сделана не только на приезжих, но и на наших спортсменах. Один из них – капитан команды Александр Костин. Воспитанник мурманского хоккея успел поиграть за именитые команды нашей страны, но вернулся для того, чтобы возглавить «Арктику».

Александр Костин, капитан команды молодёжного хоккейного клуба «Арктика»: «Это бесценный опыт, всегда круто играть дома. Я здесь родился и стены греют родные».

Командный дух коллектив поднимает совместными походами в пейнтбольный клуб. При этом ребята усиленно готовиться как на тренировках, так и на предсезонных играх. Работы немало.

Сергей Иченский, главный тренер молодёжной хоккейной команды «Арктика»: «Если мы сейчас будем делать мелочи, то, что мы делаем уже с июля месяца. Будем делать лучше соперника! Мелочь - тот же приём шайбы, та же передача, тот же бросок. Ловлю шайбы на себя, единоборства - мелочи, правильно подкатываться, правильные единоборства, то мы будем лучшие всегда».

В нынешнем составе команды шесть выпускников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманской области. У региональной Федерации хоккея и Министерства спорта в планах ещё больше снизить число условных «легионеров».

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Тенденция клуба такова, что мы будем воспитывать в большей степени своих игроков. Клуб заключил договор с Комплексной школой олимпийского резерва. Тренировочный процесс сейчас согласовывается в школе и клубе с тем, чтобы мы готовили действительно спортивный резерв для клуба. Не просто искали игроков сильнейших по всей стране, а готовили наших игроков, тех, которые нужны будут клубу и будут соответствовать физической подготовке клуба. Чтобы достойно представлять клуб в Национальной молодёжной хоккейной лиге».

Первые игры хоккейного сезона для нашего клуба состоятся уже 11 и 12 октября. На домашнем поле «Арктика» сыграет против петербургской команды «Динамо- 576».

 

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