Будем мыслить в рамках пятилетки – Евгений Никора на Абрам-Мысе

Глава администрации Мурманска встретился с жителями микрорайона Абрам-Мыс. На встрече жителей Абрам-Мыса с Евгением Никорой главной темой стала проблема транспортной доступности микрорайона. Расписание рейсового 24-го автобуса не устраивает граждан. Ещё один вопрос - оказание медицинской помощи. В Абрам-Мысе есть только фельдшер, жители просят организовать работу лаборанта.

- Надо сдать анализ крови или мочи, мама с коляской на автобус и вперед в поликлинику, - рассказывают о своих бедах мурманчане. - Если опоздала на 20 секунд, они будут час стоять и мерзнуть, потому что 24-й ушёл. Поднимаю вопрос, почему на Абрам-Мысе на два раза в неделю не вывезти лаборанта?

Евений Никора внёс вопрос в список важных, рассказал озадаченным местным жителям, как планирует решить эту проблему.

- С министром здравоохранения я поговорю по поводу расписания и по поводу того, чтобы сюда приезжали по графику узкие специалисты, говорит Евгений Никора. – Такая практика уже есть во многих населенных пунктах Мурманской области.

Жители микрорайона также посетовали на работу управляющей компании, которая не чистит снег и не содержит в должном состоянии дома. Местные рассказывают, что по любой, даже пустяковой проблеме, приходится вызывать слесаря за деньги. Получается, платят дважды.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Ни один вопрос без внимания не останется, но при этом я не обещаю, что все вопросы удастся решить в этом году. Будем мыслить в рамках пятилетки, но постараемся больше всего вопросов, по крайней мере, до 2024 года утрясти. В зависимости от того, насколько быстро они решаются, сколько надо денег, чтобы решить все вопросы».

Глава города готов поспособствовать жителям и при смене управляющей компании, если такое желание у людей возникнет.

Отметим, в интернете велась прямая трансляция встречи, доступна она и в записи, ссылку можно найти на сайте администрации Мурманска.