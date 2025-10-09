Будем здоровы: 9 октября – Всемирный день зрения

Эта дата появилась в календаре для привлечения внимания к проблемам слепоты и реабилитации людей с нарушением зрения.

День зрения - важный повод задуматься о своём здоровье. По данным Всемирной Организации Здравоохранения, до 80% всех случаев слепоты можно было избежать благодаря своевременному лечению.

Какие самые распространенные заболевания глаз и как с ними справляются офтальмологи Мурманской областной больницы?

Роберт Ахмеджанов, главный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения региона, заведующий отделением офтальмологии Мурманской областной больницы: «Слепота бывает каратактальная… Отделение успешно справилось, нет очереди сейчас в области на лечение катаракты. Вторая причина – это заболевания сетчатки… Тоже успешно решается в нашем отделении».

Также, среди распространенных болезней - диабетическая ретинопатия, глаукома, и сложные клинические случаи.

Высококвалифицированную помощь в отделении больницы получают более 11 тысяч пациентов в год. Но далеко не последнюю роль в их лечении играет диагностика. Недавно в отделение больницы приобрели новый аппарат для исследования.

Оптическая когерентная томография - универсальный метод диагностики, позволяющий детально рассмотреть мельчайшие изменения на ранней стадии в важных структурах глаза. Также для лечения глазных патологий в отделении используют специальные внутриглазные инъекции.

Андрей Рубичев, врач-офтальмолог Мурманской областной больницы: «Мы делаем всё в рамках ОМС… Таких уколов делаем до трёх тысяч в год, 17-20 пациентов в день».

Татьяна Крестова, пациентка: «Обратилась я с ухудшениями зрения, назначили укольчики, уже четыре сделали. Мне лучше, помогают».

Специалисты предупреждают, что многие заболевания развиваются бессимптомно. При этом, такой профилактики, как вести здоровый образ жизни и контролировать время, проведенное у компьютера, может быть недостаточно. Важно хотя бы раз в полгода посещать профильного специалиста, не дожидаясь тревожных симптомов.