Будем здоровы, или Идём на диспансеризацию

Программа диспансеризации в медучреждениях Мурманской области помогает жителям узнать о наличии возможных заболеваний.

Регулярно Роман Спиров проверяет состояние своего здоровья, так как он хорошо понимает, что после 40 лет бесплатную диспансеризацию можно и желательно проходить ежегодно. Тем более, это просто и быстро.

Роман Спиров, г. Полярный: «Удобство диспансеризации в том, что обследования проходим за один день, это не занимает много времени».

Анжела Каменева, врач медицинской профилактики филиала №5 ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Первый этап включает в себя антропометрию, измерение артериального давления, внутриглазного давления, кардиограммы, флюорография, мамограмма (раз в два года), онкоцитология (раз в три года), анализы, для мужчин ПСА раз в пять лет».

Всего 20-30 минут, чтобы убедиться в том, что здоровью ничего не угрожает. Или же на ранних сроках выяснить, как можно избавиться от недуга, если в случае диагностики специалисты заметили неладное.

Анжела Каменева, врач медицинской профилактики филиала №5 ЦМСЧ №120, г. Полярный: «Знаю случаи, когда образования были выявлены на маммографии, также и на флюорографии. Таких пациентов направляли на дообследования».

Больше трёх тысяч полярнинцев прошли обследования в рамках диспансеризации в прошлом году.

Ольга Кузнецова, г. Полярный: «Я была удивлена, что в одном кабинете можно пройти и осмотр, и ЭКГ. Это будет всех устраивать».

Для молодых людей проходить диспансеризацию необходимо один раз в три года, все обследования в рамках программы бесплатны, достаточно иметь медицинский полис.