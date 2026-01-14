Будем здоровы, или Выходим из «зимней спячки», прислушиваясь к советам врачей

Полярная ночь – это своеобразная «зимняя спячка» для организма. И выходить из такого состояния нужно так же плавно, как просыпаться утром.

Жителям заполярных городов знакомо чувство: солнце наконец-то выглянуло из-за горизонта, но радость смешана с усталостью и апатией. Ведь первый луч после долгой ночи – не только праздник, но и испытание для организма. И как же правильно «проснуться» после двух месяцев темноты?

На этот вопрос отвечают врачи, к которым именно в этот период увеличивается поток пациентов. Первый, кто сталкивается с обращениями из-за последствий резкой смены светового режима, неврологи.

После окончания полярной ночи число их пациентов с жалобами на мигрень и бессонницу возрастает. Но решение их проблем лежит на поверхности.

Мария Козик, врач-невролог Консультативно-диагностического центра Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина: «Занятие любимым делом, чтобы восстановить свой психоэмоциональный фон. Искусственный свет в этот период – это наш хороший друг».

Также врач рекомендует не забывать о полезных привычках: нормальный сон - не менее восьми-девяти часов в день. Сбалансированное питание - добавьте в рацион больше продуктов, богатых йодом, например, морскую капусту, а также витамином D, магнием и жирными кислотами – это рыба, орехи и бананы. Полезны и занятия спортом и лучше на свежем воздухе.

Но страдает при выходе из полярной ночи не только тело. В переходный период психотерапевты отмечают волну тревожных расстройств и конфликтов между людьми. Поэтому проводите время в обществе близких и любимых людей, чтобы заряжаться положительными эмоциями, которые идут на пользу организму.

Софья Баяренцева, врач-психотерапевт Консультативно-диагностического центра Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина: «Нам очень часто после новогодних праздников хочется стать суперпродуктивными».

Особенно чувствительны к этому северному периоду метеозависимые и пожилые люди. Поэтому им стоит быть бережными со своим организмом. Важно помнить, что любые витамины лучше добирать с помощью разнообразного рациона питания, а в форме препаратов принимать только по рекомендации лечащего врача.

Выход из полярной ночи – это не спринт, а марафон. Дайте себе 2-3 недели на плавную адаптацию. И если упадок сил, плохое настроение или нарушение сна не проходит, а усиливается – это повод обратиться к специалисту.