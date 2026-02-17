Будем здоровы: избавляем пациентов от очередей перед кабинетами и делаем помощь доступной

Центр охраны здоровья семьи и репродукции на базе Перинатального центра в Мурманске открылся в январе этого года. Главная задача, которую ставили перед собой медики, избавить пациентов от бесконечной очереди перед кабинетами и сделать помощь доступной. И судя по отзывам, это удалось.

Очереди в регистратуру, перенаправления из одной поликлиники в другую, путаница в расписании. В новом Центре охраны здоровья семьи и репродукции всего этого вы не увидите. Руководство здесь постаралось учесть буквально каждую деталь, которую раньше могли критиковать пациенты.

В учреждении работает принцип «одного окна» и собрано всё необходимое под одной крышей. Работают акушеры-гинекологи, открыто два кабинета ультразвуковой диагностики, закуплено новое оборудование. А скоро появится консультирование для мужчин, что сделает помощь действительно комплексной и семейной.

Евгений Тарбаев, главный врач ГОБУЗ «Мурманский областной клинический многопрофильный центр»: «Совсем скоро появится уролог. Здесь женщинам проводится УЗИ, проводится проверка сердцебиения плода. Мы видим каждую беременную женщину и то, как протекает беременность, на что обратить внимание».

Руководство перинатального центра признает, что жалобы на очереди и запись были услышаны. И эти проблемы решили кардинально.

Александр Залесный, руководитель Мурманского областного перинатального центра: «Теперь женщина заходит в одно здание и решает все свои проблемы. Мы не переназначаем в другие медицинские организации. Стараемся всё в одном месте обследовать. У нас новая система электронной очереди — пациент вызывается, ему не нужно толпиться у регистратуры».

Попасть на приём теперь можно разными способами: через «Госуслуги», портал «Полармед», единый колл-центр и даже через мессенджер «МАХ». Для этого достаточно навести камеру смартфона на QR-код, который размещён прямо в холле. А когда пациентка приходит лично, ей выдают специальный бегунок с кодом, с которым она без проблем проходит к врачу на обследование.

Ещё один плюс логистики – если по результатам приёма врача требуется дообследование, то пациентку направляют на диагностику в соседние кабинеты, в другое учреждение обращаться не нужно. Центр рассчитан на оказание помощи и консультаций всем жителям области, кто нуждается в медицинской и социальной поддержке в вопросах беременности, репродукции и семейного здоровья.