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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.25 19:30

Будем здоровы! Полезные рекомендации врачей землякам в начале нового года

Помнить о здоровье нужно всегда. И в длинные праздничные дни, и в быстро пришедшим будням. Зима – время возможностей для тех, кто привык вести активный образ жизни.

Катание на лыжах, коньках и множество других всеми любимых зимних забав. Однако, как отмечают специалисты, это период повышенной опасности для здоровья. И речь не только о простуде.

Геннадий Лаврушин, заведующий Детским травматолого-ортопедическим отделением МОКМЦ: «Все детки любят кататься на катках, на горках, на чем-то подручном: на своих сумках, портфелях, картонках. Отсюда и результат - травмы, переломы верхних, нижних конечностей, это компрессионные переломы позвоночника. Поэтому, конечно, этих травм становится всё больше и больше. Плюс, горячая вода, которая иногда подаётся с перебоями, дети получают ожоги даже от той температуры, которая бывает для взрослых более-менее нормальной, но маленькие дети получают глубокие ожоги».

Ещё одна печальная тенденция зимнего сезона – это несчастные случаи с использованием пиротехники и электрических новогодних украшений.

Геннадий Лаврушин, заведующий Детским травматолого-ортопедическим отделением МОКМЦ: «Родители, чтобы принести больше радости деткам, покупают петарды, бенгальские огни и, к сожаления, мы из года в год наблюдаем то, что детки у нас получают ожоги. И причём, очень глубокие контактные ожоги, они всегда очень глубокие. Или от гирлянд происходит замыкание электротоком. Поэтому всегда хотелось бы, чтобы родители внимательно читали инструкции, потому что, к сожалению, не все петарды и всё, что я перечислил, соответствует ГОСТу. И если петарда была в руке, то можно получить травму. Мы оперируем, но всё равно последствия в дальнейшем остаются на всю жизнь».

Повышенное внимание в этот период стоит уделить не только личной безопасности, но и своих близких, в особенности детей.   

Елена Сердюк, главный врач Мурманской областной детской клинической больницы: «Детский травматизм в основном связан с двумя причинами: это невнимательность родителей, либо любопытность наших маленьких пациентов. Поэтому в новогодние праздники хотелось бы дать основной совет: повышенное наблюдение за своими детьми и объяснения им опасности в разных ситуациях. Чаще всего страдают дети младшего дошкольного возраста, которые уже чувствуют свою самостоятельность, но ещё не настолько опытны».

Геннадий Лаврушин, заведующий Детским травматолого-ортопедическим отделением МОКМЦ: «Хотелось бы сказать всем родителям о том, что если вдруг что-то произошло, то желательно, чтобы у всех был хотя бы маленький пакетик с асептическими повязками, чтобы наложить повязку».

Однако и классические для зимнего сезона простуда и грипп никуда не уходят. Не стоит забывать о гигиене и профилактике. 

Вячеслав Ванюков, главный специалист по инфекционным болезням Мурманской области: «Наиболее простыми методами профилактики, которыми вы можете обезопасить себя от инфицирования респираторными инфекциями – это соблюдение кашлевого этикета. По возможности не находиться длительное время в местах большого скопления людей. Проветривать дома помещения. И, конечно, оберегать своих близких, пожилых родственников и маленьких детей».

Также не стоит забывать и о самом главном. Ты – это то, что ты ешь, и не важно, в какой сезон. Праздничные дни с бесконечными угощениями, походами в гости и в рестораны, конечно, хорошо, но лучше не забывать об ограничениях.

Дарья Лапина, специалист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики: «Самая главная наша задача – это не допускать переедания. Всем бы хотелось напомнить о правиле «здоровой тарелки». Самое главное, что за каждым приёмом пищи на этой тарелке у нас должно быть 50% - овощи, фрукты, зелень или ягоды, как источник антиоксидантов, витаминов и клетчатки, которые помогает нам запускать работу желудочно-кишечного тракта. 25% процентов занимают продукты богатые белком как растительного, так и животного происхождения. И 25% процентов – это продукты богатые углеводами. Здесь мы делаем выбор в сторону углеводов сложных. Вот, казалось бы, такое простое правило, и оно действительно несложное для выполнения».

Игры на свежем воздухе или прогулки по парку легко решат проблему с лишними калориями. Однако человек может как себе помочь, так и навредить. Вредные привычки, которые каждый день в прямом смысле отравляют жизнь, лучше тоже оставить в ушедшем году.  

Сергей Колосов, главный врач Мурманского областного наркологического диспансера: «Хотел бы сразу сказать, что безопасных доз алкоголя не бывает. Также хотел бы сказать, что алкоголь – это всё-таки, яд, который негативно влияет на сердечно-сосудистую систему. Алкоголь повышает артериальное давление, в связи с чем может в последующем возникнуть инфаркт либо инсульт. В холодное время года наш иммунитет страдает. Курение в холодное время года ещё больше усугубляет ситуацию в связи с тем, что нарушает целостность слизистой дыхательных путей, что в последующем приводит к бронхиту, пневмонии или другим респираторным заболеваниям».

А тем, кто решил начать год с избавления от вредных привычек, врачи советуют в первую очередь обратиться к специалисту для разработки индивидуального плана. 

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