Будем здоровы: проект «Витаминизация» в Мурманской области продлили до конца 2026 года

Записаться на бесплатное исследование уровня витамина D можно по телефону 8 (8152) 56-81-80 (в тоновом режиме набрать цифру 2).

Запись доступна на любой из ближайших рабочих дней пунктов. Также есть талоны электронной очереди, но в этом случае запись проводят в день обращения.

Для получения услуги необходимо быть зарегистрированным в Мурманской области и при себе иметь паспорт.

В прошлом году своё здоровье проверили более 30 тысяч жителей Заполярья.