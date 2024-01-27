Будем здоровы: рыбки данио-рерио помогают в лечении рака и других болезней людей, а кондитерское творение - укрепит здоровье мозга

Чилийские военные заметили на своей базе в Антарктике белого пингвина. Такой окрас у этих птиц бывает редко.

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Анастасия Кочурова.

«Джеймс Уэбб» – крупнейший и самый мощный космический телескоп в мире – сделал несколько потрясающих изображений с тех пор, как 24 января 2022 года открыл своё огромное зеркало и прибыл на свой наблюдательный пункт в миллионе миль от Земли.

В Париже проводят финальные проверки нового суперсовременного водного центра. Он оборудован солнечными панелями, которые помогают нагревать воду, а также подвижными платформами, которые меняют глубину бассейна. На острове Пасхи в Чили собрали тонны электронных отходов. Их увозят на материк для вторичной переработки.

Чилийские военные заметили на своей базе в Антарктике белого пингвина. Такой окрас у этих птиц бывает редко.

Тысячи аквариумных рыбок данио-рерио разводят учёные в Стокгольме. Они надеются, что эти позвоночные помогут в лечении людей от рака и других болезней.

Исследователи создали первый полупроводник из графена, который способен полноценно работать. Возможно, это откроет новую эру в электронике и проложит путь к созданию более компактных, быстрых и эффективных устройств.

Когда думаешь о полезных для мозга продуктах, торт вряд ли придёт в голову. Но австралийский шеф-повар создал особое кондитерское творение. Оно и вкусное, и поможет укрепить здоровье мозга.

Австралийцам, живущим рядом с рекой Хоксбери, посылки и письма доставляет почтовая лодка. Это последнее такое судно в Австралии, но дела у её владельцев процветают.

Северная Ирландия может стать глобальным центром кино и телевидения. В Белфасте появилась новая виртуальная продюсерская студия стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов.

В Риме теперь можно увидеть уникальную карту Вечного города, вырезанную на мраморе. Почти 100 лет её не выставляли. Теперь же ради неё создали отдельный музей.

Пражский зоопарк с гордостью показал нового питомца – детёныша западной равнинной гориллы. Это редкое животное, которому угрожает вымирание.