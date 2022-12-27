Будем здоровы: в Мурманске подвели итоги деятельности работы Министерства здравоохранения за 2022 год

В рамках расширенной коллегии состоялось и торжественная церемония награждения северян государственными и региональными наградами.

Открывая мероприятие, губернатор Андрей Чибис поблагодарил приглашенных гостей за продуктивную работу и добросовестный труд в течение 2022 года. А также за то, что, несмотря на трудности, происходившие в этот период, они оставались верны своему делу и северу. За это ряд сотрудников системы здравоохранения региона были отмечены государственными и региональными наградами.

После началось итоговое заседание. И здесь важно отметить работу специалистов во время пандемии, которая только недавно пошла на спад.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Впервые за последние два года многие сотрудники здравоохранения, врачи и медсестры сходили в отпуск. И это тоже важный фактор, что вся наша система работала в предыдущие годы очень прочно и напряженно».

Что касается итогов, то по двух самым распространенным в регионе классам заболеваний – онкологическим и систем кровообращения снижено количество умерших.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Несмотря на подъёмы заболеваемости мы на 10% превысили объёмы высокотехнологичной помощи. Если говорить о верхнеуровневых показателях - продолжительность жизни и смертность, то мы не только снизили показатели в сравнении с 2020-2021 годами, но и приближаемся к доковидному 2019 году».

Среди положительных моментов стало известно, что за последние два года в регионе удалось вдвое увеличить количество новых медицинских работников. Также продолжаются обновления первичного медицинского звена, ведётся активная пропаганда здорового образа жизни среди северян.