Будем здоровы! В Мурманском клиническом многопрофильном центре появился новый компьютерный томограф

Теперь исследования станут ещё более оперативными и безопасными.

В 2013 году на базе стационара тогда ещё Мурманской городской больницы был образован сосудистый центр, вместе с его формированием установили и предшественника новинки мультиспиральный компьютерный томограф «Сименс», который прослужил 10 лет.

Но в настоящее время технологии развиваются стремительными шагами и необходимость в обновлении оборудования стала острой. В рамках национальной программы «Здравоохранение» в учреждении появился передовой аппарат.

Степан Паюсов, заведующий рентгеновским отделением ГОБУЗ МОКМЦ: «Аппарат современный, позволяет проводить все виды современных обследований с контрастом, выявлять практически любую патологию у сердечно-сосудистых пациентов».

Новый томограф установили в учреждении летом этого года, трудностей в использовании у специалистов не возникло. Во много упрощает работу специальный планшет, который автоматизирует процессы, тем самым ускоряет диагностику.

Степан Паюсов, заведующий рентгеновским отделением ГОБУЗ МОКМЦ: «Мы нажимаем на кнопку, выбираем область исследования. После этого мы смотрим, что с пациентом... Исследование мы выбрали, выставляем в нужное положение стол, устанавливаем томограф и идём на рабочее место лаборанта».

Всё просто и удобно. Но главное, увеличивается число обследований, улучшается их качество, уменьшается лучевая нагрузка, а также использование контрастного вещества.

Степан Паюсов, заведующий рентгеновским отделением ГОБУЗ МОКМЦ: «При сосудистых исследованиях мы можем вводить меньше контраста, это очень важно для пациентов пожилого возраста, у которых сниженная функция почек, потому что контраст определённым образом на это влияет. Это позволяет более безопасно проводить исследования».

Всего в Мурманском клиническом многопрофильном центре проводится около 12000 КТ-исследований в год, в основном головного мозга, органов грудной клетки, органов живота и малого таза, а также почти тысяча ангиографий.