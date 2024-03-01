Будем здоровы: в Мурманской области подвели итоги за 2023 год в сфере медицины и наметили планы на текущий год

Областной Минздрав подвёл итоги работы за прошлый год. На итоговой коллегии участники поговорили и о планах, в том числе, намеченных президентом во время недавнего послания Федеральному Собранию, векторах развития системы здравоохранения.

Также на конференции обсудили показатели за первые месяцы 2024 года.

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Мурманской области: «Мы анализируем, что было сделано, делаем выводы, даются безусловно, указания по всем моментам. Это и по организации помощи, и по кадровой политике, и нововведения по материально-техническому обеспечению, и, безусловно, вы, наверное, со мной согласитесь, учтём и все новеллы, которые вчера озвучил глава государства. Они просто потрясают своим масштабом».

Как прозвучало во время коллегии, в 2024 году в регионе продолжится модернизация первичного звена, развитие проектов по борьбе с онкологией и заболеваниями систем кровообращения, школьной медицины, искусственного интеллекта и сохранение репродуктивного здоровья.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сейчас идет монтаж девяти модульных объектов - семи ФАПов, двух амбулаторий. И после того, как это завершиться, в ближайшее время мы на 100% обеспечим доступность первички как раз в ФАПах и амбулаториях».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области – министр здравоохранения Мурманской области: «Это не просто показатели ради показателей, они действительно интегральные. Это, во-первых - ожидаемая продолжительность жизни при рождении. Она у нас в сравнении с прошлым годом пусть и не на много, на 3/10 увеличилась, но цена, скажем так, этого увеличения небольшого - 454 сохраненных жизней».

Помимо обновления оборудования и повышения качества медицинских услуг в регионе в прошлом году удалось на 40% сократить дефицит кадров. Это стало возможным и благодаря мерам поддержки медработников, которые признаны одними из лучших по стране.