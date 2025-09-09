Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Будем здоровы! В Мурманской области стартовала вакцинация населения против сезонного гриппа

Дети и взрослые могут сделать прививку, чтобы обезопасить себя от заражения. Где, когда и как лучше всего позаботиться о своём здоровье, рассказывают врачи.

Грипп - это не просто простуда, а серьёзное инфекционное заболевание. Оно может привести к тяжёлым осложнениям - пневмонии, бронхиту, обострению болезней сердца и почек.

Вакцинация против сезонного гриппа в медучреждениях Минздрава Мурманской области, процедура бесплатная. Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в мобильных прививочных пунктах по полису ОМС.

Ксения Козеродова, заведующая отделением, врач участковый – терапевт Мурманского областного медицинского центра: «Идеальное время вакцинации с сентября по ноябрь. Для выработки полноценного иммунитета организму требуется 2-3 недели. Важно успеть сделать прививку до начала активной циркуляции вируса, которая обычно начинается в декабре-январе. Если вы не успели, привиться можно и позже. Защита всё равно будет сформирована».

Оба отечественных препарата для вакцинации взрослого населения – современные и эффективные, уверяют специалисты. «Совигрипп» бывает двух видов: с консервантом для людей старше 18 лет и без консерванта – для детей от полугода, беременных женщин и граждан с ослабленным иммунитетом. «Флю-М» не содержит консервантов вовсе. Её можно применять и взрослым, и детям с 6 лет. Прививка может вызывать лёгкое недомогание, которые быстро проходит. Однако, как и у любого лекарства, есть противопоказания.

Ксения Козеродова, заведующая отделением, врач участковый – терапевт Мурманского областного медицинского центра: «Это аллергия на куриный белок, так как вирусы на вакцины выращивают на куриных эмбрионах. Мы отмечали серьёзные аллергические реакции на предыдущие вакцины от гриппа. Если у вас уже острое инфекционное заболевание с высокой температурой, то нужно дождаться выздоровления. В любом случае перед прививкой надо пройти осмотр врача, который даст окончательное разрешение».

Важно, что северяне стали сознательны и заботятся о себе и близких. Всё чаще они принимают решение прививаться самостоятельно. Это правильный подход в вопросе профилактики здоровья.

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
