Будем здоровы: в Мурманской областной больнице имени Баяндина проводят последние в этом году запланированные операции

Одни из самых сложных хирургических вмешательств, касаются главного органа в организме человека – сердца.

Транскатетерная имплантация аортального клапана – это высокотехнологичная процедура замены сердечного клапана при его сужении. В областной больнице это уже 68 операция за период с начала 2020 года. Отличительная особенность хирургического вмешательства в самой процедуре. Эндоваскулярный метод позволяет заменить поврежденный – суженный аортальный клапан новым биопротезом без вскрытия грудной клетки.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «У нас основные пациенты – это северяне 70-ти, 80 и 90 лет плюс. Это люди, которые не перенесут открытую операцию. Как мы уже говорили, если человеку 50 лет, он хорошо перенесёт как эндоваскулярную операцию, так и открытую операцию на сердце по замене клапана. А человек в 80 лет, вы же понимаете, у него куча сопутствующих заболеваний, плюс возраст, он открытую операцию просто не перенесёт».

Как проходит операция, наглядно видно на тренажёре. Через небольшой прокол в бедренную артерию вводят тонкий катетер с биологическим протезом. Посредством специальной системы доставки протез подводится точно к месту суженого клапана, где раскрывается за счёт теплоты человеческого организма.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Это эффект нитинол – эффект памяти. Видите, он в холодной воде очень тонкий, а в тёплой - температура 36,6 – он начинает расширяться».

Внутри организма клапан работает таким образом: он открывается и закрывается в нужный момент, позволяя крови свободно проходить из сердца в аорту и дальше по всему организму.

Процедуру проводят под рентгенологическим и ультразвуковым контролем, что позволяет хирургу действовать точно.

Установленный протез человеку не просто продлевает жизнь, но и позволяет наслаждаться ей без усталости, отдышки и других симптомов сердечной недостаточности.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Его хватает на 10-15 лет – это, во-первых. Во-вторых, есть уже многократные случаи, когда ставится клапан в клапан, клапан в клапан - в клапан. Поэтому в течение 50 лет можно три раза менять клапан, соответственно максимальную продолжительность жизни у пациента можно прогнозировать».

Операция занимает в среднем около 2 часов, однако при сложном случае может длится 3 часа и больше. Хирурги областной больницы проводят последние две операции в этом году. Пациентов без осложнений выпишут через пару дней.

Отметим, такая операция отличается ещё и высокой ценой, но в областной больнице их делают бесплатно по полису ОМС.