19 декабря в 12.00 в эфир выйдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным»В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центр
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.25 19:30

Будем здоровы: в Мурманской областной больнице имени Баяндина проводят последние в этом году запланированные операции

Одни из самых сложных хирургических вмешательств, касаются главного органа в организме человека – сердца.

Транскатетерная имплантация аортального клапана – это высокотехнологичная процедура замены сердечного клапана при его сужении. В областной больнице это уже 68 операция за период с начала 2020 года. Отличительная особенность хирургического вмешательства в самой процедуре. Эндоваскулярный метод позволяет заменить поврежденный – суженный аортальный клапан новым биопротезом без вскрытия грудной клетки.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «У нас основные пациенты – это северяне 70-ти, 80 и 90 лет плюс. Это люди, которые не перенесут открытую операцию. Как мы уже говорили, если человеку 50 лет, он хорошо перенесёт как эндоваскулярную операцию, так и открытую операцию на сердце по замене клапана. А человек в 80 лет, вы же понимаете, у него куча сопутствующих заболеваний, плюс возраст, он открытую операцию просто не перенесёт».

Как проходит операция, наглядно видно на тренажёре. Через небольшой прокол в бедренную артерию вводят тонкий катетер с биологическим протезом. Посредством специальной системы доставки протез подводится точно к месту суженого клапана, где раскрывается за счёт теплоты человеческого организма.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Это эффект нитинол – эффект памяти. Видите, он в холодной воде очень тонкий, а в тёплой - температура 36,6 – он начинает расширяться».

Внутри организма клапан работает таким образом: он открывается и закрывается в нужный момент, позволяя крови свободно проходить из сердца в аорту и дальше по всему организму.

Процедуру проводят под рентгенологическим и ультразвуковым контролем, что позволяет хирургу действовать точно.

Установленный протез человеку не просто продлевает жизнь, но и позволяет наслаждаться ей без усталости, отдышки и других симптомов сердечной недостаточности.

Сергей Штольдер, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Его хватает на 10-15 лет – это, во-первых. Во-вторых, есть уже многократные случаи, когда ставится клапан в клапан, клапан в клапан - в клапан. Поэтому в течение 50 лет можно три раза менять клапан, соответственно максимальную продолжительность жизни у пациента можно прогнозировать».

Операция занимает в среднем около 2 часов, однако при сложном случае может длится 3 часа и больше. Хирурги областной больницы проводят последние две операции в этом году. Пациентов без осложнений выпишут через пару дней.

Отметим, такая операция отличается ещё и высокой ценой, но в областной больнице их делают бесплатно по полису ОМС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в магазинах региона в лидерах по росту цен репчатый лук, картофель, говядина и свинина-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 98 копеек, евро потерял почти 69 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»