Будем здоровы! Восемь новых автомобилей поступили в Кольскую ЦРБ

Отечественные «LADA Granta» и «Niva Travel» идеально подходят для езды в арктической местности и будут обслуживать около 10 населенных пунктов.

Специалисты Кольской центральной районной больницы получили ключи от восьми новых автомобилей. Шести седанов «LADA Granta» и двух «Niva Trave»l, которые подходят для поездок в условиях нашего региона.

Виктория Эрисе, заместитель министра здравоохранения по Мурманской области: «Автомобили предназначены для транспортировки больных к месту оказания помощи, перевозки медицинских работников к пациентам. На автомобилях можно перевозить лабораторные исследования, доставлять лекарственные препараты к пациентам».

Новый медицинский транспорт будет обслуживать отдаленные населённые пункты - Кильдинстрой, Туманный, Шонгуй, Магнетиты, Пушной, Причальное, Тулому, Белокаменку, Минькино, Междуречье, Мишуково и Килпъявр.

Максим Павлов, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Кольской ЦРБ: «Автомобили мы ждали долго, но в конце 2023 года в рамках национального проекта России, программы модернизации первичного звена были получены восемь автомобилей, которые закреплены за Кольской ЦРБ».

Водители отмечают удобство, вместительность и проходимость новых машин, несмотря на, казалось бы, небольшие габариты.

Алексей Гаврилов, водитель автохозяйства медслужбы: «Эта экономичная машина, отличная машина как раз для наших нужд. Я думаю, будем работать».

В Кольскую ЦРБ машины поступили в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». В 2023 в больницу также было поставлено три легковых автомобиля. Ещё столько же транспортных средств передадут в учреждение здравоохранения в ближайшее время.