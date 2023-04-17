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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.23 19:30

Будни пожарных и дознавателей представили на необычной тематической выставке

В одном из мурманских торговых центров специалисты регионального МЧС открыли тематическую фотовыставку.

Это не просто собрание фотографий, это итог безответственного отношения и роковых случайностей. Это взгляд изнутри на реальные боевые действия по тушению пожаров глазами сотрудников МЧС, отмечают организаторы выставки.

К слову, помимо снимков спасатели сумели организовать неплохую интерактивную зону для того, чтобы дети, на которых рассчитана экспозиция, лучше усвоили материал.

Татьяна Ульяновская, старший инспектор отдела надзорной деятельности по городу Мурманску ГУ МЧС России по МО: «Посетители на практике воспользовались огнетушителями, узнали, что это такое. Продемонстрировали на стенде принцип работы пожарной сигнализации. Людям показали, как они работает, как улавливаются частички дыма. Дети теперь знают, как действовать в случае пожара».

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