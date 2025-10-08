День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.10.25 13:20
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Игнорируй сообщения от незнакомцев в Сети
Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана граждан. На их уловки зачастую попадаются люди старшего поколения.
Телекомпания «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области в рамках проекта «Расскажи бабушке про мошенников» подготовила серию обучающих роликов для северян и особо, кончено, для людей старшего поколения.
Обязательно посмотрите их вместе с близкими, особенно с пожилыми родственниками, ведь они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.
