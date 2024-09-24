День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.09.24 14:45
Будьте бдительны. Преступление лучше предотвратить, чем наблюдать его последствия
Берегите себя и близких от деструктивного воздействия экстремизма. Помните, что жизнь каждого бесценна и возможна только в мирных условиях.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
Игорь Витальевич
20.09.24 11:51
Мой сын служит по контракту старшим водителем в.ч 72180 44 корпус, 23 саперного батальона, возит ДРГ за ленточку и вывозит 200 и 300 с линии соприкосновения. Мы ему купили своими силами детектор дрон
Комментарий к новости:Общественная приёмная Минобороны по Северному флоту перешла на дистанционную работу
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
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