БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники

Мошенники постоянно придумывают новые схемы обмана граждан. На их уловки зачастую попадаются люди старшего поколения.

Телекомпания «Арктик-ТВ» при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области в рамках проекта «Расскажи бабушке про мошенников» подготовила серию обучающих роликов для северян и особо, кончено, для людей старшего поколения.

Обязательно посмотрите их вместе с близкими, особенно с пожилыми родственниками, ведь они чаще всего становятся жертвами злоумышленников.