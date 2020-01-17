Будьте осторожны на дороге, пожалуйста – Андрей Чибис

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на своем автомобиле попал в аварию. О ДТП глава региона сообщил на своей страничке в социальной сети «Instagram».

Машина, в которой находился Андрей Чибис, чудом избежала лобового столкновения. «Будьте осторожны на дороге, пожалуйста. Машина чуть не влетела в нас по встрече, выкинуло в снег», - сообщил Андрей Чибис.

Инцидент произошёл, когда губернатор возвращался из аэропорта после своей поездки в Москву.