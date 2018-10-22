Будьте внимательны и осторожны: МЧС напоминает мурманчанам-автомобилистам о правилах безопасности в условиях гололеда

В ближайшие дни в Заполярье прогнозируется понижение температуры до отрицательных значений. А это значит, что в ночные и утренние часы на дорогах области велика вероятность образования гололедицы, что может привести к дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями.

Алексей Игнатьев, старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области»: «Убедительная просьба к водителям, соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию. Необходимо сменить летнюю резину на зимнюю. Будьте внимательны и осторожны. Если вы все-таки попали в ДТП или стали его очевидцем, звоните по телефону 112».