Буду самым главным: посетив ГАИ, мурманские первоклассники определяются в своей будущей профессии

Сигнал патрульного автомобиля привлекает внимание не только взрослых, но и детей. Малышам интересно, куда же поехала эта сине-белая машина?

Сегодня юные северяне узнали ответ на этот и другие вопросы, которые появились у первоклассников 5-й гимназии во время экскурсии по управлению ГАИ.

- У меня ощущения, как будто я реально служу в полиции.

За время экскурсии ребята ознакомились не только с устройством патрульного автомобиля, но и посетили музей ГАИ, который по крупицам собирал Геннадий Пасечный. И к окончанию своей службы в управлении состоялось его открытие.

- Это у нас средство для измерения скорости. Здесь специальная кнопочка. Надо направить прибор на автомобиль, нажать на кнопку, а вот здесь появлялись показания скорости данного автомобиля».

С 50-х по 70-е годы прошлого века в Госавтоинеспекции Мурманска работала бригада, которая ловила преступников на мотоциклах. Однако в 80-х от мотопатрулей пришлось отказаться из-за наших сложных погодных условий. Их расформировали, но мотоцикл остался.

Георгий Узков, ученик мурманской гимназии №5: «Я знаю правила дорожного движения, но не все, а большую часть. Например, на дороге надо смотреть по сторонам, чтобы на тебя никто не наехал».

Так весело и познавательно участники экскурсии провели день в управлении ГАИ. Они узнали, какие важные движения у регулировщика, сигналили в патрульном автомобиле и узнали, кто создатель музея Госавтоинспекции в Мурманске.

Елена Борисова, инспектор ГАИ по г. Мурманску: «Дети могут на минуточку стать инспектором Госавтоинспекции, что-то сказать в громкоговоритель, понажимать кнопки, чтобы включились маячки-мигалки. Для них это всегда новые и яркие впечатления, некоторые из них даже говорят о том, что хотят связать свою жизнь с работой в полиции».

Даниил Смирнов, ученик мурманской гимназии №5: «Хочу стать полицейским, если честно».

– А в полиции кем хочешь служить? В ДПС?

– Самым главным.