Будущее благоустройство территории Ледового озера определят мурманчане

Приближается день голосования за приоритетные проекты комфортной городской среды. А сегодня на берегу Ледового озера в Мурманске заместитель председателя Совета депутатов Михаил Белошеев представил проект запланированного благоустройства территории.

По инициативе молодёжи в этом году проект «Комфортная городская среда» выходит на новый уровень. Теперь благоустройство затронет не только людные места, но и зоны отдыха в микрорайонах города. Одним из таких мест стала набережная у Ледового озера. Тут гуляют многие жители микрорайона, кормят урок и наслаждаются видами окружающей природы. Однако инфраструктуры тут не хватает, особенно молодым мамам с детьми, которые мечтают о ещё одной детской площадке.

«Хотелось бы, чтобы покрытие было здесь достойное, лавочки приличные, какие-то детские сооружения, пара горочек, качели, - говорит Марина Павлова, жительница города. - Это всё тут не помешает. И, конечно, урны под мусор приличные, которые бы убирались регулярно».

Специалисты администрации разработали проект благоустройства этой территории с учётом потребностей горожан, в том числе и молодых родителей, пожилых северян и даже молодожёнов. Согласно задумке, тут должна появиться красивая кованая конструкция - ротонда, чтобы северяне смогли запечатлеть на её фоне самые счастливые моменты своей жизни. Но и это не всё. В ходе встречи Михаила Белошеева с горожанами выяснилось, что у жителей севера уже есть пожелания доработать проект.

«В ходе обсуждения поступили вполне реальные предложения. Например, благоустройство мостика, который находится на этом озере, чтобы он не уходил под воду весной, - говорит Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А молодёжь предложила рядом в ротондой установить дерево, куда бы молодожёны могли вешать свои замочки на счастливую жизнь и ещё было предложения установить тут домик. чтобы мурманчане могли кормить уточек».

Возможно, что сегодня высказались не все жители микрорайона. 8 сентября на избирательных участках будут установлены дополнительны урны для голосования, при помощи которых мурманчане выберут те объекты, которые стоит восстановить и благоустроить в первую очередь.