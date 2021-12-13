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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.12.21 19:30

Будущее площади Пять Углов определяют архитекторы и горожане

Реконструкция площади Пяти Углов – вопрос, который волнует многих мурманчанин. Центр нашего города всегда украшен ярко и празднично, несмотря на большой поток людей, здесь поддерживается чистота и презентабельный вид. Однако время диктует свою моду и сейчас широко обсуждается вопрос, как преобразить это пространство.

Смена облика центральной площади Мурманска – животрепещущая тема. Мурманчане предлагают разные варианты, у каждого своё видение, что нужно добавить или убрать. Но объединяет горожан одно – всем хочется, чтобы пространство было удобным для всех.

Александра Клепцова, мурманчанка: «Я бы хотела, чтобы на ней можно было делать то, что хотят делать на главной площади города. Чтобы мы туда приходили погулять, посидеть, может быть, провзаимодействовать со средой: посидеть в тени дерева на скамейке. …Хочется смотреть на красивые здания вокруг».

Кирилл Бобров, мурманчанин: «Объединить площади надо, центральное пространство в городе надо. Но не надо из этого делать какой-то арт-объект, мини-скверики».

Для того, чтобы понять, какой же должна стать площадь Пять Углов, с жителями города проводят встречи. В этот раз несколько десятков мурманчан, разделенных на группы, делились своими идеями.

Никита Губинский, начальник Управления градостроительства Министерства градостроительства и благоустройства Мурманской области: «Мы стараемся все замечания учесть, потому что понимаем, что это центральная площадь. И нам нужно удовлетворить максимальное количество мнений горожан».

Горожан на встрече выслушали и архитекторы, которые занимаются проектированием реконструкции площади. Это молодая команда из Санкт-Петербурга, у которой уже есть опыт работы с городскими пространствами, но обновлением центральной площади они займутся впервые.

Илья Спиридонов, архитектор: «В основном были просьбы о том, чтобы сохранить площадь такой, какая она есть - именно идею площади. О том, чтобы сохранить зелёные насаждения и центральное пространство. Мы очень бережно относились к техническому заданию, к пожеланиям горожан, которые были высказаны, мы большую часть их выполнили».

Большой вопрос у мурманчан вызывает ликвидация парковки у ГДЦ «Меридиан». На это архитекторы отвечают, что рядом есть площадки, способные компенсировать потерянное для автомобилистов пространство. Также, согласно предварительному проекту, изменения затронут и покрытие площади. Архитекторы предлагают замостить её бетонными плитами.

Георгий Снежкин, архитектор: «Бетон позволяет помимо всего прочего мостить готовыми плитами. Асфальт плох тем, что если вам нужно его починить, то появляются отверстия. А бетон позволяет вынимать плиту, менять, если она сломалась».

Но это лишь предварительный проект. Впереди ещё предстоит большая работа по доработке и согласованию окончательного варианта реконструкции Пяти Углов, который в первую очередь должен нравиться самим мурманчанам.

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