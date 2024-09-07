Будущее прекрасно, настоящее яркое, но с криминалом – подводим итоги первой недели осени

Кампус мирового уровня в Мурманске, программа «Арктическая ипотека», финансирование развития опорных населённых пунктов и увеличение грузоперевозок по Севморпути. Это темы, которые в своём выступлении на Восточном экономическом форуме затронул Владимир Путин.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А расширить информационные рамки программы нам помогут гости студии: Максим Акмазиков, сотрудник ГУ МЧС России по Мурманской области, участник соревнований «Пожарная тяга. Сибирский характер», и Юрий Боев, сотрудник ГУ МЧС России по Мурманской области, участник соревнований «Пожарная тяга. Сибирский характер».

Кампус мирового уровня в Мурманске, программа «Арктическая ипотека», финансирование развития опорных населённых пунктов и увеличение грузоперевозок по Севморпути. Это темы, которые в своём выступлении на Восточном экономическом форуме затронул Владимир Путин.

Северный флот провёл в Баренцевом море специальные учения. За ходом которых с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» наблюдала группа специалистов главного командования и флотов ВМФ России.

Сотрудники регионального УФСБ задержали жителя Мурманска, который подозревается в организации незаконной миграции. Кроме северянина к делу, по версии правоохранителей, причастен и гражданин одной из стран СНГ. Следователи установили, что подозреваемые предоставляли иностранцам за денежные вознаграждения фиктивные трудовые договоры, что позволяло мигрантам легально находится на территории России. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор доказательственной базы. Нарушителям закона грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Расследование продолжается.

В Мурманске для участников СВО и членов их семей провели приём врачи отоларингологи из Москвы. Подробности далее…

От Комнаты боевой славы к музею-коворкингу, от актового зала до современного музыкального, проектно-исследовательского пространства: в ЗАТО Александровск к новому учебному году три школы и гимназия открыли новые зоны для развития юных северян при поддержке программы «Арктическая школа».

В Мурманске уже второй раз проводится научно-практическая Арктическая конференция торакальных хирургов.

Несколько банок кофе и шоколад. В Мурманске задержан мужчина, подозреваемый в краже продуктов питания из супермаркета. Предполагаемый нарушитель правопорядка пришёл в магазин, подошёл к витрине, немного осмотрелся и, убедившись, что рядом нет продавцов и других покупателей, взяв необходимые продукты, покинул торговую точку, не расплатившись. Ранее судимый за кражи, не работающий местный житель в содеянном сознался, объяснив свой поступок затруднительным финансовым положением. Ему грозит лишения свободы на срок до 2 лет.

Крупнейшему предприятию теплоэнергетической отрасли региона исполнилось 15 лет. Сотрудники АО «Мурменэнергосбыт» собрались вместе, чтобы встретить праздник и вспомнить лучшие моменты из жизни компании.

109 лет исполнилось Мурманскому морскому торговому порту. Это предприятие неразрывно связано с нашим городом-героем и, конечно, отметить такое событие было решено вместе со всеми мурманчанами. Как центральная площадь превратилась в место празднования, расскажем прямо сейчас…

5 сентября в столице Заполярья прошла уже любимая многими школьниками акция «Безопасный троллейбус», организованная предприятием «Электротранспорт», областной детско-юношеской библиотекой имени В.П. Махаевой с участием Госавтоинспекциии по Мурманской области.

В Мурманске на улице Маклакова, 25 открыли Молодёжный центр творчества и социальной адаптации «СОПКИ». В этом пространстве северную молодёжь ждёт много возможностей для реализаций своего творческого потенциала.

В дежурную часть полиции №1 по городу Мурманску с заявлением о краже обратилась 57-летняя жительница Октябрьского административного округа. Женщина рассказала полицейским, что на несколько часов она отлучилась из квартиры, а вернувшись, обнаружила на подоконнике разбитый горшок с цветком. Тогда она поняла, что во время отсутствия кто-то проник через окно в её квартиру и украл ювелирные украшения, а также кошелёк с иностранной валютой – сербскими динарами. Ущерб потерпевшая оценила в более чем 200 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных действий выяснилось, что к совершению преступления причастен ранее неоднократно судимый 44-летний мужчина без определенного места жительства. Подозреваемый продал ювелирные украшения и иностранную валюту неизвестному лицу за 70 тысяч рублей, однако, потратить деньги он не успел. Расследование уголовного дела продолжается.

Мурманские полицейские накрыли на территории города лабораторию по производству синтетических наркотиков. В квартире подозреваемого правоохранители обнаружили прекурсоры, реактивы и вспомогательные вещества, используемые в качестве основных компонентов и элементов промежуточных химических реакций при производстве и синтезе наркотиков. Кроме того, сотрудниками полиции было изъято лабораторное оборудование и более 20 полимерных зип-пакетов с готовым к реализации метамфетамином. Наркотик нарушитель закона планировал сбывать через знакомых на территории Мурманской области, однако довести свой преступный умысел до конца не смог, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ради бутылки спиртного мурманчанин ограбил пенсионерку во дворе по улице Полярные Зори. 60-летняя северянка сидела у подъезда своего дома со знакомым. Во время беседы мужчина выхватил у неё пакет с кошельком, в котором находились 5 тысяч рублей и убежал. Женщина сразу обратилась в полицию и нарушителя задержали. Он признался, что совершил правонарушение на нетрезвую голову. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В Оленегорске отметили день города, праздник длился без малого два дня Захватывающую и увлекательную программу подготовила команда Ильи Авербуха.