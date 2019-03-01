Будущее рынка труда и вызовы, стоящие перед профсоюзами в современных реалиях

В Мурманске прошла пятая Арктическая профсоюзная школа молодых лидеров. В этом году она собрала рекордное число участников. География тоже весьма обширна – более девяти регионов России и представителей дальнего зарубежья. В повестке самые острые и актуальные темы.

Арктическую профсоюзную школу молодых лидеров уже по праву можно назвать международной. Ежегодная и пятая по счёту она собрала на одной площадке участников из разных регионов России и дальнего зарубежья. Их число из года в год неуклонно растёт, что наглядно доказывает эффективность мероприятия. Вопросы повестки формируются по итогам ключевых событий за год. И такие встречи – отличная возможность обсудить проблемы, выработать совместную концепцию дальнейших действий.

«Эта Арктическая молодёжная школа, по сути, действует в постоянном режиме. Единственно, мы каждый год собираем пленарное заседание в Мурманске, делимся опытом своей работы, - рассказывает Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Делимся своими наработками, составляем план единых действий, что можно сделать в этих ситуациях, а положительный опыт, который приобретается, передаё1м представителям регионов».

В повестке этого года целый ряд тем, самая сложная - вернуть северянам прежний пенсионный возраст. И, несмотря на то, что закон уже принят, профсоюзы сдаваться не намерены.

«У профсоюзов стоит, может быть и нереальная уже задача, но, тем не менее, мы стараемся вернуть пенсионный возраст для работников Крайнего Севера и для регионов приравненных территорий, - отмечает Александр Первухин, председатель Мурманского областного совета профсоюзов. - Все эту идею поддерживают, в ряде регионов идёт сбор подписей, мы тоже собрали уже приличное количество подписей».

Ещё одна злободневная тема – полярность в размерах оплаты труда россиян. Профсоюзы ищут пути решения - в стадии подготовки ряд предложений, которые направят в высшие руководящие инстанции страны.

«Увеличивается разрыв между богатыми и бедными, - считает Сергей Некрасов, первый заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России. - Нас это волнует сильно. Мы готовим обращения для Президента РФ и правительства, пытаемся их согласовывать в рамках Российской трехсторонней комиссии. Не всё получается, но мы руки не опускаем, мы будем их добиваться. Достойный труд должен достойно оплачиваться».

Не теряет актуальности и проблема оттока населения с северных территорий. Профсоюзные лидеры бьют тревогу. Гость из Женевы говорит, схожие вопросы, с теми, что озвучены на форуме, есть и в других странах, вне их географического положения.

«Мир взаимосвязан, мир глобальный. Обсуждались новые сферы труда, сейчас популярный термин – дегитализация, - отмечает Сергиус Гловацкас, заведующий сектором Европы и Центральной Азии Бюро трудящихся Международной организации труда. - Какие профессии уходят, какие профессии приходят. Социальную справедливость никто не отменял и коллективное представительство никто не отменял. Говорили о занятости, молодёжной занятости. Конечно, те цифры, что я услышал здесь об оттоке населения с северных территорий, вызывают такую озабоченность. Как удерживать молодежь, есть интересный норвежский опыт, канадский, о чилийском опыте говорили».

Особую значимость профсоюзной школе придаёт тот факт, что прошла она в юбилейный для рабочего движения год. Сто лет назад была создана Международная организация труда.