Будущее села Минькино - прекрасно

Следующим пунктом, куда нанёс визит Андрей Чибис, стало село Минькино, расположенное на западной стороне Кольского залива. Там на территории коррекционной школы-интерната недавно построили новую спортивную площадку.

На площадке перед минькинской коррекционной школой-интернатом звучит музыка, играют дети в спортивных костюмах. Открытие новой площадки - здесь её называют стадионом - для школы настоящее событие, практически праздник. Теперь ребята смогут бегать, играть в футбол или баскетбол - возможностей масса. А главное, вся физическая активность абсолютно безопасна. Несмотря на бетонную основу, под ногами тартановое покрытие, а бортики - без острых углов с сеткой наверху.

«Команда школы получила прекрасный объект для тренировок. Они там будут оттачивать своё мастерство, потому что, а Андрей Владимирович ещё этого не знает, ребята чемпионами Мурманской области участвуют в соревнованиях Северо-Запада, - отметил СНХ: Александр Лихолат, глава администрации Кольского района. - Недавно они участвовали в Москве. Давайте мы им пожелаем успеха. Но эта площадка будет служить всем жителям нашего села Минькино».

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис тоже оценил качество новой спортплощадки. Более того – забил в ворота первый гол.

Затем для главы региона устроили экскурсию по школе-интернату. Показали новенький ремонт, инвентарь спортзала и гордость школы - площадку для обучения детей правилам ПДД.

Кроме того, Андрей Чибис решил посмотреть и село.

«В целом месторасположение Минькино весьма перспективно, - отмечает Андрей Чибис, врио губернатора Мурманской области. - Мы сейчас обсуждали перспективы развития этой территории, в том числе и этого посёлка, чтобы здесь постепенно благоустраивать и развивать её. И очень хорошо, что руководство района Кольского вот таким небольшим населённым пунктам уделяет особое внимание».

Среди прочих улучшений глава области и глава администрации Кольского района обсудили возможность строительства в селе небольшого дома культуры. Андрей Чибис инициативу обещал поддержать.