Будущее транспортной инфраструктуры Арктики обсудили в МАГУ

Опорный вуз Мурманска стал площадкой для обсуждения экспертами вопросов будущего транспортной инфраструктуры Арктики. Развитие транспортной системы в высоких широтах должно повысить не только инвестиционную привлекательность для бизнеса, но и улучшить качество жизни населения.

В эти дни в Мурманском арктическом государственном университете проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегические перспективы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации».

Работа над конференцией началась в опорном вузе ещё в конце прошлого года. Мероприятие посвящено разработке комплекса научно обоснованных рекомендаций по выделению ключевых направлений стратегического социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Главной целью стали анализ и практическое применение полученных научных результатов.

«Конференция посвящена стратегическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. Нужно отметить, что в 90-е годы прошлого века в России не было чётко выраженной стратегии присутствия в Арктической зоне, поэтому сегодня многое стоит навёрстывать. Например, под руководством специалистов кафедры экономики, управления и предпринимательского права проходит научно-исследовательская работа студентов. Более того, на кафедре существуют направления, связанные с тематикой данной конференции», - рассказала доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, управления и предпринимательского права Наталья Николаевна Щебарова.

Преподаватели кафедра экономики, управления и предпринимательского права совместно с сотрудниками кафедры гражданского и финансового права МАГУ подготовили конференцию, которая рассчитана на три дня. В программе — тематические секции, круглые столы, в том числе по правовым вопросам, а также мастер-классы.

«Здесь выступают представители экономического и юридического сообщества, учёные, те, кто неравнодушен к социально-экономическому развитию Мурманской области, кто заинтересован в решении проблем. В этом году мы решили объединить усилия экономистов и юристов. Получилась интересная линия: экономисты рассматривают проблемы региона с социально-экономического аспекта, а юристы стараются обобщить проблемы правового регулирования. Основная цель конференции - сориентироваться на то, какие стратегически важные задачи сегодня стоят перед нашим регионом для решения социально-экономических проблем Мурманской области», — отметила доцент кафедры гражданского и финансового права Наталья Юрьевна Рашева.