Будущее уже наступило, а 3D-технологии стали неотъемлемой частью жизни многих россиян

Даже дети не остаются в стороне от этого тренда, активно осваивая новые навыки и участвуя в увлекательных соревнованиях.

В детском технопарке «Кванториум-51» стартовал региональный этап Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиями. 72 юных северянина с 5-го по 1-й1 класс соревнуются по направлениям: объёмное рисование 3D-ручкой, 3D-моделирование и прототипирование.

Юлия Савенко, региональный координатор олимпиады школьников по 3D-технологиям: «Ребята приобретают опыт участия в олимпиадах. Они, приобретая такие знания, вырастают специализированными специалистами в области 3D-технологий, готовых к дальнейшему развитию профессиональных навыков».

Ребята соревнуются командами. Для групп подготовленно задание по одному из направлений. Но каждый ребёнок занимается тем, что ему больше по душе.

Алиса Гуликова, участница олимпиады по 3D-технологиям: «Работать на 3D-принтере - это другое. Там принтер за тебя всё делает, ты просто пишешь ему команду. А тут ты всё делаешь сам, продумываешь. Здесь интереснее, чем на 3D-принтере».

Алиса Гуликова уже не новичок в моделировании. В прошлом году она стала одной из тех, кто представлял регион в финале олимпиады. Проект команды Алисы тогда победил в номинации «За лучшее конструктивно-технологическое решение» в направлении «Объёмное рисование». Однако для ребят моделирование больше про творчество, чем про призы. Создавать своими руками что-то новое - интересное занятие.

Михаил Шакин, участник олимпиады по 3D-технологиям: «У меня дома тоже есть 3D-ручка, которой я тоже дома рисую, дома тренируюсь. Родителям делаю поделки, дарю потом».

Участники испытания создают модели для своих увлечений и школьных проектов.

Егор Романчук, курсант Мурманского Нахимовского военно-морского училища: «3D-моделирование – это дело, где ты можешь сделать всё, что хочешь. В 3D-моделировании ты создаёшь модели, которые тебе хочется. Ты можешь делать как по чертежам, так и самостоятельно. Ты можешь создать буквально всё, что есть на планете».

Из числа победителей олимпиады сформируют команду, которая будет представлять Мурманскую область на всероссийском этапе, который состоится в Санкт-Петербурге.