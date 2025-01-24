ЧТО ТАКОЕ ПИФ «НЕДРА РОССИИ»*АНАЛИЗ РЫНКА ВКЛАДОВ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ НА БУДУЩЕЕ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.25 19:30

Будущее уже наступило, а 3D-технологии стали неотъемлемой частью жизни многих россиян

Даже дети не остаются в стороне от этого тренда, активно осваивая новые навыки и участвуя в увлекательных соревнованиях.

В детском технопарке «Кванториум-51» стартовал региональный этап Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиями. 72 юных северянина с 5-го по 1-й1 класс соревнуются по направлениям: объёмное рисование 3D-ручкой, 3D-моделирование и прототипирование.  

Юлия Савенко, региональный координатор олимпиады школьников по 3D-технологиям: «Ребята приобретают опыт участия в олимпиадах. Они, приобретая такие знания, вырастают специализированными специалистами в области 3D-технологий, готовых к дальнейшему развитию профессиональных навыков».

Ребята соревнуются командами. Для групп подготовленно задание по одному из направлений. Но каждый ребёнок занимается тем, что ему больше по душе.

Алиса Гуликова, участница олимпиады по 3D-технологиям: «Работать на 3D-принтере - это другое. Там принтер за тебя всё делает, ты просто пишешь ему команду. А тут ты всё делаешь сам, продумываешь. Здесь интереснее, чем на 3D-принтере».

Алиса Гуликова уже не новичок в моделировании. В прошлом году она стала одной из тех, кто представлял регион в финале олимпиады. Проект команды Алисы тогда победил в номинации «За лучшее конструктивно-технологическое решение» в направлении «Объёмное рисование». Однако для ребят моделирование больше про творчество, чем про призы. Создавать своими руками что-то новое - интересное занятие.

Михаил Шакин, участник олимпиады по 3D-технологиям: «У меня дома тоже есть 3D-ручка, которой я тоже дома рисую, дома тренируюсь. Родителям делаю поделки, дарю потом».

Участники испытания создают модели для своих увлечений и школьных проектов.

Егор Романчук, курсант Мурманского Нахимовского военно-морского училища: «3D-моделирование – это дело, где ты можешь сделать всё, что хочешь. В 3D-моделировании ты создаёшь модели, которые тебе хочется. Ты можешь делать как по чертежам, так и самостоятельно. Ты можешь создать буквально всё, что есть на планете».

Из числа победителей олимпиады сформируют команду, которая будет представлять Мурманскую область на всероссийском этапе, который состоится в Санкт-Петербурге.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Евгений
21.01.25 14:28
Закон нарушает права человека, нарушает права граждан РФ! Это оставление человека в опасности, без связи! У меня много родственников, которые живут очень далеко от салонов связи и банков, многие из н
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире05:30«Трасса». Художественный фильм, 1-2 серия (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)07:30«Великие русские врачи». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: водка в январе сохраняет лидерство по росту потребительских цен на продовольственном рынке РФ, а годовая инфляция в стране на 20 января ускорилась до 10,04%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 83 копейки, евро – на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)В Мурманской области планируют продлить срок действия сертификатов программы «Свой дом в Арктике»
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика