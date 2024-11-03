Будущее уже с нами: в Японии изобрели устройство, измеряющее количество потоотделения, а в Найроби в кафе работают официантами роботы-гуманоиды

Компания «LEGO» объявила, что откажется от использования нефти в производстве своих кирпичиков в конструкции. Вместо этого она перейдёт на более дорогой возобновляемый пластик.

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Компания «Nissan» тестирует охлаждающую краску для автомобилей. Пока она довольно толстая. Специалисты попробуют сделать краску тоньше, но с такими же эффективными свойствами.

Японская компания «Skinos» разработала носимое устройство, измеряющее количество потоотделения. Оно призвано защитить от теплового удара работников, которые находятся на открытом воздухе. Если уровень обезвоживания критический, владельцу устройства советуют сделать перерыв.

Компания «LEGO» объявила, что откажется от использования нефти в производстве своих кирпичиков в конструкции. Вместо этого она перейдёт на более дорогой возобновляемый пластик.

Египтянин делает из отходов кровати. Они стоят недорого, поэтому их покупают мигранты и нуждающиеся семьи.

Исследователи в Австралии проверяют устойчивость популяции эполетных кошачьих акул. Эти рыбы, которых также называют «ходячими», считаются индикатором здоровья Большого Барьерного рифа.

Тунисские учёные работают над сохранением морского растения посидония. Оно очень важно для поддержания здоровья всей экосистемы, но ему угрожают различные неблагоприятные явления.

Археолог из Омана призывает зарубежных учёных организовать экспедицию в оазис Шиср. Там в конце прошлого века нашли руины древнего города, но раскопки больше никто не ведёт.

Изобретение, подарившее надежду. Австрийский шеф-повар, который уже собирался прощаться с карьерой из-за травмы, смог работать благодаря разработке своего друга. Тот сделал для него подвесной стул. Давайте посмотрим.

В Найроби появилось новое кафе с роботами-гуманоидами. Они выполняют роль официантов.

Болгарское село Старо-Железаре становится всё колоритнее. Последние десять лет стены домов там украшают изображениями политиков, артистов и учёных. Посмотреть на картины приезжают туристы со всего мира.

Будапешт, возможно, не так популярен у туристов, как Париж, Лондон или Вена. Однако, столица Венгрии может похвастаться множеством достопримечательностей. Её исторический центр включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.