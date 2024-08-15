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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.08.24 19:30

Будущее за наукой, которую будут развивать молодые специалисты

Интерес к ней неизменно растёт, а правительство России и Мурманской области делают всё возможное, чтобы учёные могли плодотворно работать.

В ноябре состоится Конгресс молодых учёных на территории «Сириуса». А пока в Мурманской области и Дагестане проводят мероприятия-спутники.

Мурманск стал одной из площадок Конгресса молодых учёных. В областной центр приехали более 70 экспертов из 22 городов России. Всем им вместе с представителями органов власти и бизнеса предстоит заняться решением трёх важнейших задач нашего региона. Одна из них – разработка технологий комплексной переработки месторождений полезных ископаемых с получением востребованной продукции в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Василий Ческидов, заместитель директора Горного института, и.о. заведующего кафедрой геологии и маркшейдерского дела Национального исследовательского технологического университета «МИСИС»: «Платина исторически является достаточно дорогим металлом. Сегодня происходит изменение рынка платины. Дело в том, что одно из основных направлений использования платины в катализаторах автомобилей уходит на второй план. Но при этом задача современных, в том числе молодых учёных, разработка новых технологий использования платиноидов. Что касается редкоземельных элементов, то это направление тоже важное, оно стратегическое для нашей страны. Особенно в условиях санкционного давления, в которых находится наша страна. И для обеспечения ресурсобезопасности нашей страны необходимо начинать отработку, в том числе редкоземельных элементов».

А ещё проекты, связанные с месторождением лития, сегодня можно назвать одними из самых перспективных. На территории Мурманской области располагается два крупнейших месторождения этого металла в России. И к проектированию горнодобывающего предприятия соответствующие специалисты уже преступили.

Олег Жуланов, начальник управления по развитию и технологии Ловозерского ГОКа: «Одна из целей, заявленных сегодня для решения задач, это как раз разработка новых технологий, создание новых производств, освоение новых месторождений. Это, на наш взгляд, позволит, в том числе и повысить конкурентоспособность предприятия и, надеемся, что это привлечёт молодых специалистов. У нас очень часто на практике бывают студенты Санкт-Петербургского горного института, и Уральского горного институт из Екатеринбурга. Мы не стесняемся и привлекаем специалистов из дружественных стран, у нас работают специалисты, так назовем, из бывшего Советского Союза».

Ещё одна задача - обеспечение лавинной безопасности горных районов за счёт внедрения дистанционного геофизического мониторинга.

Павел Черноус, ведущий научный сотрудник лаборатории экзогенных геодинамических процессов и снежного покрова, президент лавинной Ассоциации России: «Как мне видится, в Мурманской области нужно определиться с местами, где возможен сход лавин. Потому что сейчас активно развивается помимо промышленности в горах еще и туризм, рекреация. Второе, надо всё-таки создать службу или реорганизовать, чтобы населению Мурманской области была доступна информация о текущей ситуации, насколько лавиноопасно сейчас или будет в будущем».

Нашему региону важно создать высокотехнологичную береговую инфраструктуру для выполнения задач развития Северного морского пути. И одно из направлений в этом – возрождение судостроения и судоремонта. 

Олег Ершов, генеральный директор Всеволожского кранового завода: «Вопрос, в первую очередь, кадры. Дальше к ним должны присоединяться производственные мощности. Поэтому вариант здесь один – развивать свой судоремонт и судостроение. Санкт-Петербург, Ленинградская область – исторические и достаточно мощные предприятия. И судоремонтные, и строительные. Поэтому любым нашим опытом мы готовы делиться».

Высокое значение в подготовке квалифицированных кадров и проведений исследований для ключевых отраслей Заполярья играет Мурманский арктический университет.

Мария Князева, первый проректор МАУ: «В университете идёт подготовка по программам среднего профессионального и высшего образования, как раз направленных на судоремонт. Это профиль тех программ, посвящённых кораблестроению. Это достаточно для нас устоявшаяся программа и, как правило, пользуется большим успехом. Но достаточно тяжело в ней обучаться. Но при этом все выпускники, уже на курсе третьем, все разобраны предприятиями. И мы понимаем, что того количества выпускников, которых выпускает университет, не хватает. Очевидно, что качество выпускников всё время должно меняться под запросы отрасли».

Началось мероприятие-спутник Конгресса молодых учёных с торжественного открытия и видеопрезентации потенциала нашего региона, после чего участники были разделены на группы и отправились на экспертные совещания.

Важно отметить, что при поддержке губернатора Андрея Чибиса в Мурманской области проводят комплексную работу по наращиванию научного потенциала. У нас находятся 35 научных организаций. Недавно в Апатитах был открыт научный центр, где проводят исследования пород, добытых в горной промышленности. А ещё в этом городе работает Кольский научный центр, который считается самым крупным в Арктической зоне России.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Конечно, предусмотрено развитие лабораторий Кольского научного центра, обновление и, в том числе инфраструктуры для комфортного проживания исследователей. Сегодня, конечно, важно подчеркнуть, что наши промышленные предприятия также заинтересованы в том, чтобы научный кластер развивался и помогал».

Второй день мероприятия-спутника участники групп «судоремонт», «геология» и «лавинная безопасность» посетят ряд важных для региона объектов: заводы, промышленные площадки и спасательные центры МЧС России.

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