«Будущее зависит от тебя» - доказывают юные футболисты

В Мурманском центре дополнительного образования «Лапландия» состоялся региональный этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

Футбольные турниры для ребят из детских домов и школ-интернатов - дело привычное. Школьные команды часто встречаются на поле, участвуют в различных спортивных состязаниях. Одна из ежегодных площадок - Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя». Любительские сборные по всей стране борются за главный приз: поездку в международный спортивный лагерь. «Дети, которые остались без опеки родителей, должны чувствовать себя такими же равными детьми, как и любые другие, находящиеся в полноценной семье», - отмечает Дмитрий Шаповалов, заведующий отделом регионального Центра физического воспитания и оздоровления детей ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

В этом году в соревнованиях приняли участие 4 команды двух возрастных групп. Игра выдалась напряженной: юные футболисты демонстрировали упорство, стремление к победе, разыгрывая сложные комбинации, показывая пасы головой, искусное владение мячом, а главное, командную слаженную игру. Тренеры признаются, что к этим соревнованиям каждый год ребята готовятся с особым упорством. «Они любят футбол! К ним, главное, внимание уделять, тренироваться, а они этим видом спорта любят заниматься. У нас даже очередь сформировалась из желающих», - рассказал Владимир Хахалев, тренер команды Минькинской коррекционной школы-интерната.

Старшей команде Минькинской школы-интерната удалось вырвать непростую победу у соперника. А вот среди ребят помладше, наоборот, команда Мурманской Коррекционной школы № 1 заняла первое место. Чемпионы сегодняшнего регионально турнира отправятся на Всероссийские соревнования, где поборются за главный приз.