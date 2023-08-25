Будущему Кафедральному собору в Мурманске выбрали и обосновали место строительства

Отец Владимир, руководитель проекта по строительству Мурманского кафедрального собора: «Улица Буркова, на самом деле, место достаточно сакральное. Все горожане прекрасно знают, особенно старшее поколение, что на этом месте был мемориал, были захоронены жертвы интервенции, в том числе, кстати, большое кол-во сербских бойцов, православных. И, где, как ни на кладбище, строить церковь, строить мемориал, потому что церковь – это место поминовения усопших. И как раз именно на Буркова, построив церковь, мы отдадим дань памяти тем, кто был в этом месте захоронен».

В зале совещаний Епархиального Управления Мурманской епархии состоялась пресс-конференция, на которой руководитель проекта по строительству Мурманского кафедрального собора ответил на вопросы журналистов о строительстве храма и представили предварительный проект.

Кафедральный собор планируют возвести на улице Буркова, где когда-то был парк аттракционов, а теперь пустырь. Место для строительства было выбрано неслучайно.

Отец Владимир, руководитель проекта по строительству Мурманского кафедрального собора: «Улица Буркова, на самом деле, место достаточно сакральное. Все горожане прекрасно знают, особенно старшее поколение, что на этом месте был мемориал, были захоронены жертвы интервенции, в том числе, кстати, большое кол-во сербских бойцов, православных. И, где, как ни на кладбище, строить церковь, строить мемориал, потому что церковь – это место поминовения усопших. И как раз именно на Буркова, построив церковь, мы отдадим дань памяти тем, кто был в этом месте захоронен».

По словам отца Владимира, благодаря специальной подсветке, храм будет излучать от себя свет и даже с кораблей в порту собор будет виден невооруженным взглядом. Построить планируют не просто храм, а целый комплекс. И главная задача, сделать его доступным, понятным и интересным для северян.

Отец Владимир, руководитель проекта по строительству Мурманского кафедрального собора: «Он будет в себя включать большой музей жертвам Первой мировой войны, там будет наконец-то настоящий баптистерий, где можно будет пройти крещение по всем традициям русской православной церкви. Там предусматривается православное кафе. Меня спрашивают, что значит православное? В двух словах, это то кафе, куда может прийти верующий человек и покушать те блюда, которые будут соответствовать всем правилам постных дней в тот или иной период».

По словам архитектора собора, работа над проектом была проделана кропотливая. А облик - несколько нестандартный для канонических православных храмов – с огромным панорамным остеклением, одобрил сам Патриарх.

Светлана Пионковская, архитектор, епархиальный архитектор: «Иногда говорят, что там же мало места. Места там, конечно, немного. Если бы было больше, может мы как-то выбрали другую конфигурацию и другое размещение собора. Но в данном случае всё то, что мы задумали и что воплотили, находится на границах данного земельного участка. Единственное, что мы себе позволили, где выйти за границы, это с благоустройством детской площадки. Я думаю, что там будет озеленение. Я думаю, что там будет ландшафтная архитектура. Уверена в этом. Возможно, даже спортивные площадки».

Конечно, расходы на это немалые. По словам духовных лиц, сейчас меценатом для строительства выступает крупная компания, желающая пока остаться неизвестной. Но как говорят священнослужители, любой желающий сможет поучаствовать в строительстве храма.