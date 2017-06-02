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День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.17 19:30

Будущей мамочке дали 5,5 лет

Преступление и наказание - в Первомайском районном суде Мурманска сегодня вынесли приговор 19-летней девушке. Её поймали с поличным во время контрольной закупки. Жительница Заполярья продала знакомому почти 7 граммов гашиша.

- Это преступление относится к категории особо тяжких, - отмечает Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского районного суда г.Мурманска. – По этой статье предусмотрено наказание только в виде лишения свободы от 8 до 15 лет с дополнительными наказаниями, либо без таковых.

Ранее подсудимая  уже была осуждена за угон автомобиля, ей дали условный срок, но спустя 2 месяца после оглашения приговора, она вновь была задержана с поличным при передаче наркотиков. Экспертиза установила, что изъятое вещество – гашиш.

Обвинение настаивало на приговоре сроком 9 лет и 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- Суд приговорил признать подсудимую  виновной в совершении преступления, - зачитывает текст приговора Руслан Олексенко, судья Первомайского районного суда г.Мурманска. - Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Такой срок суд назначил потому, что девушка находится в положении, теперь на медицинский учёт ей придётся вставать в исправительной колонии.

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