Будущие инженеры на базе «Кванториума» соревнуются в профессионализме

В Мурманске стартовалVI региональный чемпионат «WorldSkills Russia».

Артем Замураев, ученик Мурманского политехнического лицея, готов рассказывать о роботах бесконечно долго. Он их создаёт и успешно программирует. По славам парня, техника его интересовала всегда - в раннем детстве вместо конструктора «Лего» он предпочитал собирать и разбирать телевизоры. Сегодня он участник серьёзных соревнований по робототехнике, его соперниками стали не менее изобретательные ребята.

Александр Федулеев, педагог центра «Лапландия»: «У детей была задача смонтировать робота, который смог бы доставить запчасти для авиационной техники. Как видите, запчасти у нас представлены в виде кубиков и шариков, потому что дети маленькие и задание упрощено, а контейнеры в виде кубов, которые есть на поле».

Задача ребят - запрограммировать роботов-помощников так, чтобы они могли точно погрузить нужные предметы в кубы, которые имитируют ящики. Эксперты оценивают не только правильное выполнение задания, но и общение участников друг с другом и даже порядок на рабочем столе.

В Мурманской области соревнования в компетенции «Мобильная робототехника» проводятся впервые. Как отмечают федеральные специалисты, организация состязаний на хорошем уровне.

Павел Фадеев, главный эксперт, г. Казань: «На площадке достаточно оборудования и в целом, здесь прошло всё хорошо. Оборудования всем хватило, регион довольно-таки неплохо оборудован - в школах тоже есть оборудование, все обучены и готовы к соревнованиям. Что редкость среди различных регионов».

Судьям предстоит из 16 участников определить тройку лучших. Победитель, занявший первое место, представит Мурманскую область на всероссийских соревнованиях в Уфе, которые состоятся в августе.