Будущие курсанты заглянули в новые кубрики Нахимовского военно-морского училища

Сегодня первый день приёма и размещения курсантов в мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища.

До 1 сентября остались считанные дни. Школы Мурманска и области уже готовы распахнуть свои двери для учеников. Филиал Нахимовского военно-морского училища также готов принять новобранцев. Сегодня курсанты вместе с родителями приходили в новое здание училища, чтобы познакомиться с офицерами, увидеть свои комнаты-кубрики, получить форму, в которой 30 августа они должны явиться в училище для дальнейшей учебы.

- Поступило к нам на рассмотрение более 800 резюме на 155 должностей, поэтому конкурс на зачисление был очень серьёзный, - говорит Алексей Романович Семчук, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске, вице-адмирал запаса. - Работала комиссия по приёму, мы сюда отобрали самых-самых достойных людей, как считаю я. И по преподавательскому составу, и по воспитателям. Я думаю, что этот коллектив, который подобран, справится с поставленной задачей. Курсанты сдавали вступительные испытания, по русскому языку, по математике, по английскому, обязательной была беседа психолога с каждым ребёнком. А, когда выводился итоговый балл, тогда оценивались и его достижения, в том числе в спорте, в учёбе и так далее.

Впрочем, официально нахимовцами ребята станут через два месяца – после прохождения курса молодого бойца, в конце которого они произнесут клятву. Все серьёзно и строго.

Масштабы построенного удивляют. Буквально за 9 месяцев был построен целый городок с учебным и медицинским корпусами, трехэтажной столовой, в которой одновременно могут кушать 240 человек. А перед зданиями сделан огромный плац. В учебном корпусе уже есть лаборатория, которая делится на три сектора: Арктика, тропики и субтропики, а также класс подводной робототехники, где ребята самостоятельно смогут создавать плавающих роботов.

В кубриках нахимовцы будут жить по 4 человека - по два в комнате, имея общий санузел и душ. У каждого свой стол, своя кровать и тумбочка. В комнате даже висит телевизор. Впрочем, смотреть его времени останется не так много. Ребята будут на полной занятости 6 дней в неделю. Но офицеры понимают – дети есть дети. Увольнительные, общие экскурсии, одна женщина-воспитатель на каждый 5 класс, которая сможет стать «классной» мамой – все это будет у ребят.

Дети в восторге. Родителям тоже всё нравится, но и переживаний у них больше.

Среди поступивших ребята не только подростки с Севера, но и с Москвы, Санкт-Петербурга и даже Дальнего Востока. Однако родителям беспокоиться не о чем, за каждым ребёнком тут будет обеспечен должный присмотр.

- Не надо переживать родителям. Все будет хорошо, успокаивает Алексей Романович Семчук, начальник филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске. - Мы сегодня-завтра документально всё оформляем, а детей отдаём родителям, чтобы они ещё с ними побыли. А 30 числа мы уже примем детей, разместим их окончательно. Но они уже и сегодня знают, видели, каждому определено место, где он будет спать. В столовой каждому определено место, где он будет принимать пищу. Мы готовы полностью. Волноваться не нужно, с вашими детьми будет все отлично.