Будущие механики-водители бронетехники смогли проверить свои знания на выпускных экзаменах

Первая часть экзамена на механика-водителя бронетехники – теоретическая. На ней будущие бойцы показывают уровень знаний правил дорожного движения. Во время практического испытания молодые люди демонстрируют умение управлять специальным транспортом на автодроме.

Знания будущих специалистов оценивала строгая экзаменационная комиссия из представителей штаба Северного флота.

Денис Кашин, военный комиссар городов Кировск и Апатиты: «После успешной сдачи экзаменов, ребята получают удостоверение механиков-водителей, далее они проходят призывные комиссии, после этого распределяются в соединения и воинские части СФ».

Управлять будущим призывникам приходится настоящим многоцелевым транспортным тягачом. На борту бронированной машины даже закреплено бревно, с помощью которого вездеход способен вытянуть себя из грязевого или снежного плена. К счастью, начинающих водителей, которых несмотря на шлемофоны выдаёт гражданская одежда, воспользоваться устройством им не придётся.

Таких специалистов, к слову, готовят отделения ДОСААФ не только Апатитов и Кировска, но и в других городов региона.