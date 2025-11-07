Будущие правоохранители получили заслуженные шевроны

В преддверии Дня сотрудника внутренних дел студентам, изучающим правоохранительную деятельность, в стенах Мурманского кооперативного техникума вручили шевроны.

Шевроны с изображением открытой книги и перекрестием мечей символизируют сочетание ума и силы, которые должны воспитать в себе студенты, изучающие правоохранительную деятельность.

Ирина Прокопьева, директор Мурманского кооперативного техникума: «Недаром у них специальность называется «правоохранительная деятельность». Как они сказали в клятве: «Мы служим людям, служим России, Отечеству», - это посвящение накладывает некие обязательства. Мы теперь не может пройти просто так: швырнуть мусор, кого-то оскорбить. Мы надели шевроны, у нас есть погоны, поэтому мы должны быть примером во всём».

В Мурманском кооперативном техникуме вручение знаков отличия воспитанникам уже стало традицией. Три года подряд их получают учащиеся, успешно сдавшие сессию и перешедшие на второй курс.

Софья Глазкова, командир военно-патриотического клуба «Кобальт»: «Я достигла цели, я очень хотела этот шеврон. Я очень дольна, что это смогла и сделала, я показала себя».

На груди у командира военно-патриотического клуба «Кобальт» Софьи Глазковой уже две награды – одна из них за участие в Параде Победы. Но помимо строевой подготовки, наставники требуют от будущих стражей закона блестящей успеваемости.

Демури Коноплев, руководитель военно-патриотического клуба «Кобальт»: «Первое правило для ребят, которые приходят к нам в «Кобальт», это их учеба. Все остальные занятия, которые после учёбы идут, это, как начальная военная подготовка. Это сборка, разборка оружия, пистолета Макарова, доврачебная медицинская помощь. Будем делать класс БПЛА».

Техникум тесно сотрудничает с транспортной полицией, Росгвардией, Управлением внутренних дел. Все силовые ведомства с нетерпением ждут в свои ряды выпускников этого учебного заведения.

Сергей Веселов, начальник Мурманского линейного отдела на транспорте: «Это растёт наша смена. Ни для кого не секрет, что сейчас в полиции очень большой некомплект, мы рассчитываем на то, что хоть какая-то часть из них будет с нами работать, вольётся в нашу дружную семью - коллектив транспортной полиции».

Первый выпуск дипломированных специалистов из стен Мурманского кооперативного техникума состоится уже в феврале следующего года.