УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ В РЯЗАНИ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И БЕЗБОЛЕЗНЕННЫЕ РЕШЕНИЯСПОРТИВНЫЕ КУБКИ — СИМВОЛ ПОБЕДЫ И ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.25 19:30

Будущие правоохранители получили заслуженные шевроны

В преддверии Дня сотрудника внутренних дел студентам, изучающим правоохранительную деятельность, в стенах Мурманского кооперативного техникума вручили шевроны.

Шевроны с изображением открытой книги и перекрестием мечей символизируют сочетание ума и силы, которые должны воспитать в себе студенты, изучающие правоохранительную деятельность.

Ирина Прокопьева, директор Мурманского кооперативного техникума: «Недаром у них специальность называется «правоохранительная деятельность». Как они сказали в клятве: «Мы служим людям, служим России, Отечеству», - это посвящение накладывает некие обязательства. Мы теперь не может пройти просто так: швырнуть мусор, кого-то оскорбить. Мы надели шевроны, у нас есть погоны, поэтому мы должны быть примером во всём».

В Мурманском кооперативном техникуме вручение знаков отличия воспитанникам уже стало традицией. Три года подряд их получают учащиеся, успешно сдавшие сессию и перешедшие на второй курс.

Софья Глазкова, командир военно-патриотического клуба «Кобальт»: «Я достигла цели, я очень хотела этот шеврон. Я очень дольна, что это смогла и сделала, я показала себя».

На груди у командира военно-патриотического клуба «Кобальт» Софьи Глазковой уже две награды – одна из них за участие в Параде Победы. Но помимо строевой подготовки, наставники требуют от будущих стражей закона блестящей успеваемости.

Демури Коноплев, руководитель военно-патриотического клуба «Кобальт»: «Первое правило для ребят, которые приходят к нам в «Кобальт», это их учеба. Все остальные занятия, которые после учёбы идут, это, как начальная военная подготовка. Это сборка, разборка оружия, пистолета Макарова, доврачебная медицинская помощь. Будем делать класс БПЛА».

Техникум тесно сотрудничает с транспортной полицией, Росгвардией, Управлением внутренних дел. Все силовые ведомства с нетерпением ждут в свои ряды выпускников этого учебного заведения.

Сергей Веселов, начальник Мурманского линейного отдела на транспорте: «Это растёт наша смена. Ни для кого не секрет, что сейчас в полиции очень большой некомплект, мы рассчитываем на то, что хоть какая-то часть из них будет с нами работать, вольётся в нашу дружную семью - коллектив транспортной полиции».

Первый выпуск дипломированных специалистов из стен Мурманского кооперативного техникума состоится уже в феврале следующего года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Лови момент!». Художественный фильм (16+)23:25«Владимир Уткин. Воевода ракетного мира». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Улучшенные условия по льготным ипотечным программам призваны повысить спрос среди жителей Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков провёл традиционный «коммунальный час»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»