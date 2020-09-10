Будущие сварщики и инженеры демонстрируют своё профессиональное мастерство

В Мурманском индустриальном колледже идут соревнования финала национального чемпионата «Молодые профессионалы «Worldskills Russia 2020».

Коронавирус внёс коррективы во многие сферы повседневной жизни. Не исключение и чемпионат профессионального мастерства «Worldskills». В этом году соревнуются участники дистанционно. В компетенции «Инженерный дизайн CAD» в Мурманском индустриальном колледже участвуют двое. Один - взрослый и один - юниор. Задания разные, как и время, отпущенное на выполнение работы. Взрослому участнику предстоит спроектировать двигатель, а юниору - только червячный редуктор.

Виктор Олькин, технический эксперт компетенции «Инженерный дизайн CAD»: «Им необходимо сделать недостающие детали в программах трёхмерного моделирования, подготовить чертежи, создать сборочный комплект документации. Необходимо также сделать анимационный ролик и фотореалистичное изображение готовой продукции. Это, по сути, профессия чертёжника, конструктора».

Одних конструкторских знаний - мало. Чтобы победить - необходимо быть на «ты» с компьютером. Вся работа происходит не на листе ватмана, а в графической 3Д-программе. Успеть сделать всё за отведённое время, отмечают специалисты, нереально. Нужно просто выложиться по максимуму и заработать больше баллов, чем соперники.

Виктор Олькин, технический эксперт компетенции «Инженерный дизайн CAD»: «Все задания соответствуют мировому чемпионату «Worldskills». На региональном, национальном чемпионате все задания приблизительно одного уровня. Ну, плюс-минус они сложны для самого профессионала в этой области в любом случае».

Зато и победа значимая. Это не только опыт и признание среди коллег, но и возможность попасть на работу в перспективные компании. Ведь за результатами чемпионата следят, в том числе и потенциальные работодатели.