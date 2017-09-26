Будущие учёные собрались на конференцию «Юные исследователи. Будущее Севера»

В столице Заполярья стартовала традиционная выставка - конференция «Юные исследователи. Будущее Севера». До конца недели школьники будут удивлять жюри своими проектами и докладами. А победители представят Мурманск на региональном этапе.

Техническая и естественно-научная секции конференции не первый год проводятся на базе Мурманского политехнического лицея, где и состоялось официальное открытие.

В этом году конференция «Будущее Севера» собрала юных исследователей со всего города. За пять дней школьники представят 160 проектов и докладов.

Одна из самых популярных площадок развернулась на базе политехнического лицея, где собрались юные техники, математики и биологи.

Родители восьмиклассника Миши - физики. Неудивительно, что о Ньютоне и Эйнштейне он знает не из учебников. Результаты его исследования помогут защитить оборудование от короткого замыкания. «Я исследую пробой воздуха между электродами. Это маленькие молнии», - рассказывает о своём проекте Михаил Коринов, участник конференции.

Победители городского этапа выступят на региональной конференции. А уже в марте - лучшие поедут в Москву на федеральный форум «Шаг в будущее».

К слову, школьники из Мурманска всегда демонстрируют отличный уровень научных изысканий.

- В этом году особенностью нашей конференции является то, что мы проводим конкурс лучшей презентации на английском языке, - отмечает Яна Мишина, методист городского информационно-методического центра работников образования г.Мурманска. – Например, 15 работ представили вчера на английском языке.

Подведение итогов конференции «Юные исследователи. Будущее Севера» состоится 29 сентября. Тогда и будут названы имена победителей городского этапа.