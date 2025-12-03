В Мурманске открыли первый в регионе фиджитал-центрПрогноз погоды на декабрь: температура - около нормы, осадки - больше многолетнего количества
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.25 19:30

Будущие выпускники 11-классов мурманских школ написали итоговое сочинение по литературе

Его успешные результаты позволят допустить учеников к единому государственному экзамену.

Экзамены – всегда испытание для учеников. Ведь от их результатов зависит возможность поступления в желаемый вуз. Однако, Татьяна Валентий из лицея №2 совсем не нервничает перед итоговым сочинением, ведь она читала много книг и точно знает, как правильно его написать.

Татьяна Валентий, выпускница лицея №2: «Мы готовились, но тема может быть абсолютно любая, предугадать нельзя, поэтому надо быть готовым ко всему».

– Есть ли какой-то секрет успеха сдачи этого экзамена?

– Я думаю, особого секрета нет, просто нужно сохранять спокойствие и вдохновиться этой работой.

Перед тем, как школьники пошли сдавать экзамен по литературе, будущим выпускникам дали напутственные слова директор школы с любимыми учителями и министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Сегодня во всей стране, как и в Мурманской области, выпускники 11-х классов и те ребята, которые в этом году будут сдавать единый государственный экзамен, пишут итоговые сочинения. В Мурманской области это порядка трёх тысяч учеников. Кроме того, есть ребята с ограниченными возможностями здоровья - 11 человек, которые пишут итоговое изложение».

Сегодня ученики 11-х классов писали первое итоговое сочинение по литературе, но если кто-то из них по определенным причинам не смог этого сделать, то им можно это сделать в резервные дни в феврале и апреле следующего года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Самые востребованные вакансии массового найма в Мурманской области: как работодатели борются за продавцов, курьеров и упаковщиков
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
Антонина
18.11.25 23:50
Здравствуйте! Как получить приглашение для ребенка-инвалила на губернаторскую елку? *** Антонина, странно, что Вы разместили свой вопрос на информации 2016 года. Получить приглашение на новогоднюю
Комментарий к новости:Губернаторские новогодние ёлки ждут юных северян
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 13 серия (16+)22:55Городские хроники (6+)23:25«Цена победы». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк выбрасывать ещё рано, или в России растёт объём наличных денег в обращении-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 74 копейки, доллар прибавил 49 копеек-PRO Энергетику (18+)Заполярные коммунальщики восстановили бесперебойную работу котельной в Приморском округе-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в декабре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»