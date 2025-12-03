Будущие выпускники 11-классов мурманских школ написали итоговое сочинение по литературе

Его успешные результаты позволят допустить учеников к единому государственному экзамену.

Экзамены – всегда испытание для учеников. Ведь от их результатов зависит возможность поступления в желаемый вуз. Однако, Татьяна Валентий из лицея №2 совсем не нервничает перед итоговым сочинением, ведь она читала много книг и точно знает, как правильно его написать.

Татьяна Валентий, выпускница лицея №2: «Мы готовились, но тема может быть абсолютно любая, предугадать нельзя, поэтому надо быть готовым ко всему».

– Есть ли какой-то секрет успеха сдачи этого экзамена?

– Я думаю, особого секрета нет, просто нужно сохранять спокойствие и вдохновиться этой работой.

Перед тем, как школьники пошли сдавать экзамен по литературе, будущим выпускникам дали напутственные слова директор школы с любимыми учителями и министр образования Мурманской области Диана Кузнецова.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Сегодня во всей стране, как и в Мурманской области, выпускники 11-х классов и те ребята, которые в этом году будут сдавать единый государственный экзамен, пишут итоговые сочинения. В Мурманской области это порядка трёх тысяч учеников. Кроме того, есть ребята с ограниченными возможностями здоровья - 11 человек, которые пишут итоговое изложение».

Сегодня ученики 11-х классов писали первое итоговое сочинение по литературе, но если кто-то из них по определенным причинам не смог этого сделать, то им можно это сделать в резервные дни в феврале и апреле следующего года.