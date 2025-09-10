Будущие защитники Отечества из Мурманской области стали участниками соревнований на Кубок начальника УФСИН
Побороться за Кубок начальника УФСИН России по Мурманской области по военно-спортивной подготовке решили 11 команд. Это школьники и кадеты, которые интересуются историей России и занимаются в профильных секциях или клубах.
Михаил Шилов, уполномоченный по правам человека в Мурманской области: «Здесь соревновательный дух. Здесь стремление к победе. Здесь, самое главное, зарождается дружба. Та, которая между городами будет процветать».
Сергей Бондарь, начальник УФСИН России по Мурманской области: «У нас в каждом силовом ведомстве в Мурманской области есть кадетские классы. Они здесь представлены. И через два-три года сегодняшние учащиеся будут студентами наших высших учебных заведений».
Участникам предстояло пройти 6 этапов. Основными были - военизированная эстафета, колесо, перенос раненого и полоса препятствий, включавшая несколько подэтапов.
Олег Потапов, участник команды Североморского кадетского корпуса: «Самым трудным, наверное, была толпа. Поскольку шины расположены близко и не сразу можно было понять, как пройти».
- Как оцениваешь свою команду?
- Десять из десяти – однозначно!
Артём Рассказов, участник команды кадетского класса УФСИН школы №5 г. Мурманска: «Все ребята готовы, поэтому ничего сложного нет».
- Как команда справляется?
- Команда справляется великолепно. Чувствуется командный дух, все друг другу помогают и все ребята готовы.
Дополнительные этапы включали в себя стрельбу из пневматической винтовки и оказание первой медицинской помощи.
Артём Шалгуев, участник команды «Будущий воин» из Ковдора: «О результатах пока говорить рано, так как мы прошли только один этап. Но атмосфера заряженная, хорошая. Всё очень нравится».
- Как думаете, что самое сложное будет?
- Предположу, что стрельба. Так как незнакомые винтовки, нужно будет привыкнуть. А так, ко всему готовы.
Также для участников подготовили мастер-классы по управлению беспилотниками, а ещё продемонстрировали вооружение, спецтехнику и оружия от УФСИН и МВД.
По итогам соревнований 3 место завоевал кадетский 11 «Б» класса УФСИН из школы №35, второе - Североморский кадетский корпус, а победителями стали ребята команды «Будущий воин», приехавшие из Ковдора.