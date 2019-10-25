Будущие защитники Родины побывали в воинской части

День призывника стал зрелищным праздником для школьников, которые в будущем встанут на защиту Родины. Показательные выступления военнослужащих и выставку военной техники смогли увидеть и журналисты «Арктик-ТВ».

Не каждый день можно просто так прийти в воинскую часть. А ведь наверняка будущим солдатам любопытно узнать, что же скрывается за высоким бетонным забором. День призывника стал традиционным праздником, во время которого ребята могут своими глазами увидеть быт военнослужащих в одной из действующих частей в городе Мурманска.

«Я считаю, что это практическое мероприятие является одним из элементов практической подготовки старшеклассников к призыву, чтобы они реально понимали, что их ждёт, - отметил Александр Колосов, инспектор Министерства обороны. – Они посмотрят технику, ознакомятся с бытовыми условиями, с организацией питания. И когда они придут в вооруженные силы, то они всё уже буду знать».

Марк Тихомиров учится в 7-й гимназии. По его словам, ему бы хотелось продолжить семейные традиции: его отец служит в МЧС, поэтому парень тоже страстно желает носить погоны. Он оказался единственным в форме среди других учеников экскурсии, которые пришли на плац. «Я пришёл в форме, чтобы посмеяться, ради прикола, - говорит Марк Тихомиров, школьник. – А учителя сказали, что меня в армию заберут и прямо сегодня здесь оставят».

Все мальчишки восторженно смотрели на выступления морских пехотинцев, снимали шоу на смартфоны, чтобы не упустить ни одного момента. Сложно оставаться равнодушным, когда видишь такую хорошо поставленную технику рукопашного боя.

Все, кто пришёл в воинскую часть, смогли продегустировать солдатский обед. Для молодых людей организовали экскурсию по казарме и познакомили с боевым оружием и техникой. Такие экскурсии для ребят, как отмечают специалисты, способствуют тому, что число желающих отдать долг стране, с каждым годом растёт.

«У нас в городе проводится системная работа по подготовке молодых мурманчан к службе в армии, - отмечает Михаил Белошеев, депутат Совета депутатов города Мурманска. - У нас есть шефские договоренности, поэтому ребята приезжают в гости к морским пехотинцам, многие старшеклассники желают связать свою жизнь с военной службой, поступают в высшие учебные заведения».

Такие патриотические акции дают возможность молодым парням увидеть армейскую жизнь изнутри и формируют положительные отношение к нашей армии.