Будущие журналисты погрузились в тему ЖКХ

Как правильно передавать показания? Из чего складывается стоимость коммунальных услуг? И как на них сэкономить? Об этом и многом другом узнали ученики «Академии телевиденья» вместе с журналистами телекомпании «Арктик-ТВ».

В теме жилищно-коммунального хозяйства даже взрослые ориентируются с трудом, что уж говорить о детях. Но для юных журналистов это не проблема, им интересно разбираться во всём новом.

Тамара Адеишвили, ученица «Академии телевиденья»: «Так кая я об этой теме мало знаю, так как не особо интересовалась, то мне было очень сложно обдумать вопросы. Но я спросила своих знакомых, чтобы им было интересно узнать от спикеров, так вот и составила свои вопросы».

Чтобы ребятам было ещё проще погрузиться в тему, команда от партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» устроила в «Академии телевидения» познавательную игру «Домовой».

Кирилл Чудинов, региональный координатор федерального партийного проекта «Жители МКД», руководитель проекта «Умный город и ЖКХ», ООО «Инноватика»: «В игре, на самом деле, вполне жизненная ситуация. В данном случае дети разбираются, как рассчитать свою квитанцию, за что мы в принципе платим. Они приучаются передавать показания индивидуальных приборов учёта, дети начинают разбираться, что такое многоквартирный дом в целом».

Инициаторы проекта организовывают игры в образовательных учреждениях с 2019 года. Они признаются, что такая подача информации лучше

усваивается у детей и подростков и даже их родителей.

Кирилл Чудинов, региональный координатор партийного проекта «Жители МКД», руководитель проекта «Умный город и ЖКХ» ООО «Инноватика»: «После таких занятий дети приходят домой и начинают разговаривать о том, что узнали со своими родителями. Зачастую выясняется, что дети теперь знают больше, чем их родители. Мы учим не только детей, но и их родителей, старшее поколение, которое, к сожалению, в какой-то момент упустили знания в этой сфере».

Ученики академии узнали, как сэкономить на коммунальных ресурсах и как прийти к осознанному потреблению услуг, а также получили уникальную возможность пообщаться лично с министром Государственного жилищного и строительного надзора региона Алёной Кузнецовой и задать ей волнующие вопросы.

Такой формат был интересен как интервьюерам, так и респонденту. Алёна Александровна посоветовала начинающим журналистам быть объективными, всегда готовиться к интервью и разбираться в теме.

Алёна Кузнецова, региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя», министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Когда журналисты освещают данную тему, они стараются зацепиться за что-то яркое. Это может быть и негатив, и позитив. Я бы, наверное, в этом плане сориентировала на то, что, конечно, отрицательные новости всегда цитируемые, всегда больше всего привлекают внимание. Но на самом деле есть много хороших, интересных, положительных новостей, которые тоже стоит иногда раскрывать. И может быть, если мы каждый добавим немножко позитива в нашу жизнь, то в целом она станет лучше».

На пресс-конференции ученики «Академии телевидения» совместили приятное с полезным: отточили профессиональные навыки и закрепили новые знания.