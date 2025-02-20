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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.25 19:30

Будущие журналисты познакомились с аудиоэкскурсией «Город, который не сгорел»

Аудиоэкскурсия «Город, который не сгорел» - это рассказ о событиях произошедших 18 июня 1942 года. Сегодня эта дата - День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны. И не просто так, ведь за сутки враг сбросил на город десятки бомб.

В этот раз участниками экскурсии стали юные ученики «Академии телевидения». Ребята вместе с актрисой и режиссёром Екатериной Мавлютовой прогулялись по центру города и увидели его с «другой» стороны.

Екатерина Мавлютова, гид: «Эта экскурсия будет полезна не только детям, но и взрослым … Фантазия работает таким образом, что ты можешь представить, как это было».

Иммерсивный формат экскурсии помогает ещё больше погрузиться в атмосферу, ведь он сочетает театральную постановку и документальный рассказ. Звуки сирен, бомбежки, городской гул. А главное, что сами герои оживают в фантазии слушающих и рассказывают истории того страшного дня.

Кроме аудиосопровождения истории помогает визуализировать и гид.

Екатерина Мавлютова, гид: «У нас есть интересные моменты во время экскурсии. … Ребята всегда с благодарностью уходят домой».

Проект появился благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Автором сценария выступил мурманский журналист и краевед Василий Рябков, редактором стала Светлана Солдатова. А ожившие голоса героев озвучили артисты мурманских театров.

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